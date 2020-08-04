لماذا تفوقت البنات على البنين في امتحانات الثانوية العامة؟.. خبراء يجيبون

علاقات و مجتمع

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، خلال مؤتمر صحفي عقده لاعتماد نتائج الثانوية العامة والإعلان عن أسماء الأوائل للعام الدراسي 2019-2020، عن تفوق الفتيات على البين في نسب النجاح خلال امتحانات الثانوية العامة 2020، مؤكدا أن نسبة النجاح في هذا العام بالثانوية العامة 81.5% وهي أعلى من العام الماضي.

وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أن عدد البنات تفوق على الذكور في نسبة النجاح بنسبة 82.9% بنات، 79.9% بنين.

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وتفسر الدكتور سامية خضر، أستاذ علم الاجتماع، الفتيات بحكم العادات التقاليد لم يسمح لهم بالحرية في التواجد من الاصدقاء أو التنزهة مثل البنين، موضحا أن ذلك أتاح لهم فرصة التركيز في الدراسة والنجاح.

وأضاف خضر، لـ"الوطن"، أن عقلية الفتيات تغيرت عن الماضي، فاصبحوا يعلموا جيدا أهمية النجاح في الدراسة والحياة العملية، مشيرة إلى أن الفتاة اصبحت تركز على النجاح والحياة العملية أكثر من البنين أنفسهم.

فيما علق الدكتور شريف العامري، الخبير التربوي، أن اهتمام الدولة والإعلام بالمرأة وتسليط الضوء على نجاحاتهن، جعل الفتيات أكثر تركيزا وتصميما على النجاح والتفوق، مثل الرموز الكبيرة من المرأة التي نجحت في الحصول على مراكز ومناصب هامة.

وأوضح العامري لـ"الوطن"، أن الأعوام الأخيرة شهدت إصرار للفتيات أكثر من البنين على النجاح والتركيز في المستقبل من ناحية سوق العمل، مشيرة إلى أن ذلك الأصرار ساعد على خلق منافسة في مجال التعليم العمل.