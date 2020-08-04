بنحو مليون دولار.. أغلى 5 حقائب يد فاخرة بيعت في مزادات دار كريستيز

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يعدّ شراء حقائب اليد الفاخرة من أرقى الماركات العالمية، استثمارا ضخما، فهي قطع خالدة ويمكن بيعها بأضعاف سعرها الأصلي حتى بعد مرور سنوات، وكلما كانت الحقيبة أقدم أصبحت أعلى قيمة.

وتشتهر دار كريستيز للمزادات بتنظيم أهمّ المزادات الخاصة في العالم لنخبة من عملائها على امتداد الفئات المختلفة منها الفنون الجميلة والزخرفية والمجوهرات والصور الفوتوغرافية والمقتنيات والأزياء والإكسسوارات وغيرها الكثير.

كما تملك الدار أيضا 12 صالة عرض في أشهر مدن العالم لاستضافة مزاداتها تشمل؛ لندن ونيويورك وباريس وجنيف وميلان وأمستردام ودبي وزيوريخ وهونغ كونغ وشنغهاي ومومباي.

وخلال السنوات الأخيرة، استضافت كريستيز مزادات ناجحة لحقائب اليد، اجتمعت فيها أندر النسخ من حقائب هيرمس بيركين وكيلي، وحقائب الصندوق من لويس فيتون، وحقائب شانيل الكلاسيكية الفينتاج.

وكانت إحدى أغلى الحقائب التي تم بيعها في مزاد كريستيز هي صندوق Louis Vuitton، والذي تم بيعه في سنة 2018 مقابل 198656 دولارًا أمريكيًا.

وقد يشهد عام 2020 المزيد من المبيعات القياسية، خاصةً عندما يتطلع الأثرياء في ظل الحجر الصحي إلى استثمار أموالهم في قطع قيمة مثل الساعات الفاخرة والحقائب الراقية والعقارات والأعمال الفنية.

اكتشفي معنا فيما يأتي أغلى 5 حقائب بيعت في مزاد كريستيز خلال السنوات الأخيرة.

حقيبة "black Lucite Matryoshka evening bag" من شانيل

تعد حقيبة "black Lucite Matryoshka evening bag" من معرض "Métiers D d'Art Paris-Shanghai"، أغلى حقيبة يد من شانيل تم بيعها في مزاد كريستيز نيويورك في 19 يونيو 2018 بسعر 32500 دولار أمريكي.

حقيبة "Chèvre Leather Birkin 25" من هيرمس

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أغلى حقيبة هيرميس من الجلد العادي التي بيعت في مزاد كريستيز هي حقيبة "Chèvre Leather Birkin 25" البرونزية ذات التفاصيل الذهبية، وذلك في مزاد كريستيز في باريس في 12 ديسمبر 2017 ، مقابل 109500 دولار أمريكي.

حقيبة "Niloticus Crocodile So Black Birkin 30" من هيرمس

أغلى حقيبة من مجموعة "So Black" من هيرمس والتي بيعت في مزاد كريستيز هي حقيبة "Niloticus Crocodile So Black Birkin 30" بتفاصيل من الـPVD النادر، تم بيعها في 29 مايو 2019 في مزاد كريستيز هونغ كونغ مقابل 209553 دولارًا أمريكيًا.

حقيبة "Himalaya Niloticus Crocodile Retourné Kelly 25" من هيرمس

أغلى حقيبة هيرمس كيلي والتي تم بيعها في مزاد كريستيز هي حقيبة "Himalaya Niloticus Crocodile Retourné Kelly 25" بتفاصيل البلاديوم، تم بيعها في 25 نوفمبر 2019 في مزاد كريستيز هونغ كونع مقابل 241789 دولارًا أمريكيًا.

حقيبة "Niloticus Crocodile Himalaya Birkin 30 " من هيرمس

أغلى حقيبة تم بيعها في مزاد علني لدار كريستيز هي حقيبة "Niloticus Crocodile Himalaya Birkin 30" باللون الأبيض غير اللامع والتفاصيل الماسية، تم بيعها في 29 نوفمبر 2017 في مزاد كريستيز هونغ كونغ مقابل 384285 دولارًا أمريكيًا.