الامارات | علماء في أميركا : خائفون من "لقاح عاجل" نتائجه وخيمة

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعرب خبراء وعلماء يشاركون في تطوير لقاح ضد فيروس كورونا في أميركا، من أن تتسبب الضغوط السياسية للوصل الى لقاح قبل الانتخابات الرئاسية، إلى أنتاج " لقاح عاجل" قد تكون نتائجه وخيمة

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز"، إن بعض موظفي إدارات الشركات الأميركية الضالعة في صنع اللقاح، "يتعرضون باستمرار لضغوط من البيت الأبيض، الذي يأمل بالحصول على الأخبار الجيدة". ويؤكد هؤلاء، أنهم "يخشون التدخل السياسي" في هذا العمل في الأشهر القريبة المقبلة.

وأضافت الصحيفة: "يخشى الخبراء داخل وخارج الحكومة، من ضغوط على إدارة جودة الغذاء والدواء الأميركية لتتغاضى عن أي نقص في البيانات الضرورية، وتوافق بشكل عاجل وطارئ على استخدام اللقاح قبيل حلول موعد الانتخابات نوفمبر المقبل".

وتضمنت المقالة، بحسب "روسيا اليوم" تعليقات، من بول أوفيت المختص بجامعة ولاية بنسلفانيا، العضو في المجلس الاستشاري لشؤون اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد التابع لإدارة الغذاء والدواء. ويعتقد هذا الاختصاصي، أن إدارة واشنطن قد تسرع في التصديق على اللقاح. ووفقا للخبير فإن بعض المتخصصين "قلقون حقا من ذلك". تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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