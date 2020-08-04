دفعة كورونا الأعلى.. نسب النجاح بالثانوية العامة في آخر 5 سنوات

علاقات و مجتمع

بشرى سارة، زفها الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، خلال مؤتمر اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2020، معلنا نسبة نجاح كبيرة لدفعة 2020، عقب أن عُقدت الامتحانات في ظروف استثنائية، نتيجة استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد، ما جعل البعض يطل عليهم "دفعة كورونا".

"هن" رصد نسب النجاح في الثانوية العامة في آخر 5 سنوات.

2020

أعلن وزير التربية والتعليم، أن نسبة النجاح بلغت 81.5%، التي تعد النسبة الأعلى على مدار السنوات الماضية، مؤكدا أن هذا العام هو الأخير في الثانوية العامة بشكلها التقليدي.

2019

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، أن نسبة النجاح بالثانوية العامة للعام الدراسي 2018/2019، بلغت 78.6%، وهي نسبة مرتفعة مقارنة بالعامين الماضيين.

2018

وفي 2018/2017 بلغت نسبة النجاح 74%، وفقا لما أعلنته الوزارة في بيان رسمي.

2017

وفي عام 2017/2016، بلغت نسبة النجاح بين طلاب الثانوية العامة 72%.

Advertisements

2016

وفي 2015/2016، بلغت النسبة العامة للنجاح في الثانوية العامة 77%، والتي تعد أقل من العام الماضي بنحو 2%، حيث وصلت النسبة في 2015 إلى 79.4%.

كيف تحصل على نتيجة الثانوية العامة 2020

وفيما يلي وسائل للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2020 فور ظهورها:-

- ادخل إلى صفحة نتيجة الثانوية العامة 2020 في جريدة "الوطن".

- ثانيا أدخل بيانات الطالب بصورة صحيحة في النموذج الخاص بالتسجيل.

- ثالثا اضغط على سجل الآن، ثم انتظر ظهور النتيجة.

- رابعا اضغط على إعادة تحميل للصفحة.

- ويسمح موقع "الوطن" للطالب أو أولياء الأمور بإدخال رقم جلوس جديد لمعرفة أي نتيجة أخرى.

يمكن الآن تسجيل بياناتك للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2020.