"أمهات مصر" قبل نتيجة الثانوية العامة: "النجاح مش بالمجموع بس"

علاقات و مجتمع
وجهت عبير أحمد مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، مجموعة من النصائح لأولياء أمور وطلاب الثانوية العامة، قبل إعلان النتيجة بساعات قليلة.
وقالت عبير، لأولياء الأمور عبر صفحة "اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم" على موقع "فيس بوك"، "أيا كانت نتيجة الثانوية فلابد من دعم أبنائكم معنويا ونفسيا والتأكيد على أن المجموع ليس المعيار والمقياس الوحيد للتفوق، وعلى الطالب الالتحاق بالكلية التي يفضلها وتناسب مهاراته وقدراته ويستطيع التفوق فيها، ولا يقتصر التفوق على ما يسمى (كليات القمة)"، مؤكدة أن جميع الكليات في القمة إذا اجتهد الطالب فيها.
وتفاعل عدد كبير من أولياء الأمور من الأمهات على صفحة الاتحاد، متمنين النجاح والتوفيق لأبنائهم في نتيجة الثانوية العامة وفي المرحلة الجامعية ثم العملية، قائلين: "ربنا يجبر بخاطرهم".
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