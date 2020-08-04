دراسة: الإنسان قد ينقل عدوى كورونا للقطط والكلاب

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ

أكدت دراسة حديثة أن الإنسان يمكنه نقل فيروس كورونا للحيوانات المنزلية، مثل القطط والكلاب.

وأجرى باحثون إيطاليون الدراسة في شمال إيطاليا، خاصة في مقاطعة لومبارديا، وشملت 540 كلباً و277 قطة كانت تعيش في منازل مصابين بكورونا أو مناطق ذات كثافة عالية من الإصابات. وتبيّن من خلال الدراسة أن 3.4% من الكلاب و3.9% من القطط كونت أجساماً مضادة للفيروس.

وذكر رئيس معهد "فريدريش لوفر" الألماني لصحة الحيوان، توماس ميتنلايتر، أن نتائج الدراسة غير مفاجئة، و"تؤكد ما نعرفه بالفعل، نفترض أن الفيروس ينتقل عادة من البشر إلى الحيوانات".

وأضاف أن الدراسة تؤكد التقييم الحالي للمعهد بأن الكلاب أو القطط لا تلعب حتى الآن دوراً في نشر فيروس كورونا، موضحاً أن العامل المؤثر هو انتقال الفيروس من شخص لآخر.

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