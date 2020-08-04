تناول هذا النوع من الطماطم يهدد بالتسمم الغذائي

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ

حذر مركز حماية المستهلك بولاية بافاريا الألمانية من تناول الطماطم غير الناضجة، لاحتوائها على مادة "سولانين" السامة، التي تتسبب في التسمم الغذائي.

وأوضح المركز أن أعراض التسمم الغذائي تتمثل في آلام البطن، والغثيان، والقيء، والصداع، مشددا على ضرورة استدعاء الإسعاف فور ملاحظة هذه الأعراض، خاصة لدى الأطفال.

وأضاف المركز أن طهي أو تحمير الطماطم غير الناضجة لا يؤدي إلى خفض مادة "سولانين" السامة، مشيرا إلى أن الأمر ينطبق أيضاً على البطاطس غير الناضجة.

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