مشروبات تخلصك من التوتر قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة

صحة
الشعور بالقلق والتوتر يسيطر على طلاب الثانوية العامة 2020 وذويهم، منتظرين نتيجة الامتحانات، التي عُقدت في ظروف استثنائية، نتيجة استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد.
وفيما يلي مجموعة من المشروبات تساعد طلاب الثانوية العامة على الهدوء وإزالة التوتر، منها كما ذكرها موقع "daily medical".
النعناع
يحتوي النعناع على مادة "المنثول" التي تقوم بتهدئة الجسم وإراحة العقل، وهو ما يخفف من حالة العصبية والتوتر.
الزنجبيل
يساعد مشروب الزنجبيل على منح العقل والجسم جرعة كبيرة من الانتعاش، كما انه يحسن عملية الهضم ويقاوم الالتهابات.
البابونج
يعد من أفضل المشروبات للتخلص من التوتر والقلق، فهو من المشروبات المفيدة لطلاب الثانوية العامة.
الشاى الأخضر
من المشروبات التي تساعد على التركيز، بالإضافة لقدرته على تقليل القلق والتوتر، لاحتوائه على مادة "البوليفينول".
اليانسون
من المشروبات المعروفة بتهدئة الأعصاب والتخلص من القلق والتوتر، ويساعد على الاسترخاء.
الليمون
يساعد الليمون على تهدئة الأعصاب بشكل كبير، ويمكن تناول كوب من مشروب الليمون يوميا في الصباح.
يمكن الآن تسجيل بياناتك للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2020.
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