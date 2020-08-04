نتيجة الثانوية العامة 2020 بعد قليل.. سجل الآن

علاقات و مجتمع

ساعات معدودة، تفصلنا عن إعلان نتيجة الثانوية العامة 2020، التي عُقدت في ظروف استثنائية، نتيجة استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأعلن طارق شوقي وزير التربية والتعليم، عبر حسابه الرسمي على موقع "فيس بوك"، تفاصيل إعلان النتيجة قائلا: "سيتم اعتماد نتيجة الثانوية العامة للعام 2019-2020 في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح الثلاثاء الموافق 4 أغسطس 2020".

وأضاف "شوقي": "يعقب ذلك مكالمة الطلاب الأوائل، وبعدها رسالة قصيرة للتعليق على النتائج.. سوف تتاح النتيجة بدءا من الساعة الثانية من ظهر الغد إن شاء الله".

نسب النجاح في عدد من مواد الثانوية العامة

وبلغت نسبة النجاح لتصحيح العينة العشوائية لمادة التاريخ البالغ عددها 11 ألفا و233 ورقة،89.1%، وأسفرت عن نجاح 10006 طلاب.

بينما بلغت نسبة النجاح، لتصحيح العينة العشوائية لمادة الفيزياء، 79.4%، البالغ عددها 15 ألفا و655 ورقة، التي أسفرت عن نجاح 12434 طالبا/ طالبة.

وبلغت نسبة النجاح لتصحيح العينة العشوائية لمادة اللغة الإنجليزية، 90.2%، البالغ عددها 23 ألفا و457 ورقة، والتي أسفرت عن نجاح 21152 طالبا وطالبة.

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وبلغت نسبة النجاح لتصحيح العينة العشوائية لمادة اللغة العربية، 95.4%، البالغ عددها 23 ألفا و714 ورقة، والتي أسفرت عن نجاح 22621 طالبا/ طالبة.

وبلغت نسبة النجاح لتصحيح العينة العشوائية لمادة الأحياء عام 2020، 92.4%، البالغ عدد أوراقها (11821) ورقة، التي أسفرت عن نجاح (10927) طالبا/طالبة.

كيف تحصل على نتيجة الثانوية العامة 2020

و فيما يلي وسائل للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2020 فور ظهورها:-

- ادخل إلى صفحة نتيجة الثانوية العامة 2020 في جريدة "الوطن".

- ثانيا أدخل بيانات الطالب بصورة صحيحة في النموذج الخاص بالتسجيل.

- ثالثا اضغط على سجل الآن، ثم انتظر ظهور النتيجة.

- رابعا اضغط على إعادة تحميل للصفحة.

- ويسمح موقع "الوطن" للطالب أو أولياء الأمور بإدخال رقم جلوس جديد لمعرفة أي نتيجة أخرى.

يمكن الآن تسجيل بياناتك للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2020.