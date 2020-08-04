الامارات | أمل عرفة تعلن إصابتها بـ"كورونا": "رغم إنو المعقمات والكلور كانوا بارفاناتي المفضلة"

شكرا لقرائتكم خبر عن أمل عرفة تعلن إصابتها بـ"كورونا": "رغم إنو المعقمات والكلور كانوا بارفاناتي المفضلة" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت الفنانة السورية أمل عرفة عن إصابتها بفيروس كورونا بعد أن استشارت خمسة أطباء، وأشارت عبر صفحتها الشخصية على "فيسبوك" أنها تتعامل مع "كوفيد-19"، وكأنها مصابة بأي فيروس آخر رغم ان الألم الذي تشعر به كبير، حيث قالت: "بما اني بنت حلال وبآمن بإرادة الله فأنا قوية و اتعامل مع حالتي وكأنها أنفلونزا عادية، رغم الألم".

وطمأنت أمل محبيها بأنها بخير ومؤمنة بإرادة الله وقدره، مضيفة: "الكمامة كانت رفيقتي، السبيرتو والمعقمات والكلور تقريباً كانو بارفاناتي المفضلة .. مخالطة لم أخاااالط لذلك مافيه داعي مخلوق صدفني بالشارع يقلق من أي عدوى،

كورونا سنصاب به جميعاً.. انتبهو عالكبار بالعمر.. انتبهو ع اصحاب الأمراض المزمنة.. انتبهو من الاستهتار.. بعد ايّام رح أتعافى بإذن الله وارجع كمل تصوير.... شكراً للأطباء المتواصلين على مدار الساعة، يحاولون منع الفايروس الوصول إلى الرئة".

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