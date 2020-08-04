دافعت عن أمها وآخر اشترك مع والدته.. جرائم قتل الآباء على يد الأبناء

علاقات و مجتمع

رغم اختلاف المكان والزمان، إلا أن الدوافع تشابهت وراء جرائم قتل راح ضحيتها آباء على يد أبنائهم، فالمعاملة السيئة كانت السبب وراء ذلك.

ويرصد "هن" وقائع جريمتين وقعتا في أيام متقاربة لأبناء تخلصوا من آبائهم.

قتلت والدها دفاعا عن والدتها بالخانكة

خلاف بين رجل أربعيني مع زوجته، تطور إلى اعتداء بالضرب عليها، بينما وقفت الابنة تشاهد المشهد المؤلم، فقررت إيقاف العنف الذي تعرضت له والدتها، فتوجهت إلى المطبخ وأحضرت سكينًا وحينما همت بالدفاع عن والدتها طعنت والدها في صدره وسقط غارقًا في دمائه.

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التفاصيل ذاتها أكدت الفتاة في تحقيقات النيابة العامة، بأن سوء المعاملة التي باتت تلقها والدتها من والدها كان دافعًا وراء التخلص منه، وقرر المستشار باسم عبدالباقي رئيس نيابة الخانكة، تجديد حبس فتاة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامها بقتل والدها بمنطقة أبو زعبل أثناء مشاجرته مع والدتها.

ابن يشترك مع والدته في قتل والده

"يستاهل الموت.. بيخلي ابني يشتغل علشان يصرف عليه" بهذه الكلمات اعترفت زوجة بتفاصيل جريمة قتلها لزوجها بالاشتراك مع ابنها واثنين آخرين، الجريمة التي شهدتها منطقة الوراق.

قبل فترة قريبة انتقلت القوات الأمنية إلى مسرح الجريمة في منطقة الوراق، ليتم العثور على جثة الشخص الستيني مصاب بطلق ناري فى الرأس داخل غرفة نومه، وأقرت وقتها الزوجة وابنها، بأن شخصان مجهولان تعديا على منزلهما وأطلقا الأعيرة النارية عليه وفرا هاربين.

وبعد مرور 7 أيام بدأت التحقيقات تكشف عكس ذلك، وتبين أن الزوجة وابنها اتفقا مع عاملين آخرين لقتل الزوج مقابل دفع 500 ألف جنيه، وكانت المعاملة السيئة والإهانة التي بات يتلقها الابن لإصرار الأب على عمله في سن مبكر، الدافع وراء التخطيط لارتكاب جريمتهما.

وقررت جهات التحقيق حبس المتهمين لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد، وحيازة سلاح بدون ترخيص، وطلبت تحريات المباحث النهائية حول الواقعة.