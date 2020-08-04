في الجيم.. صورة جديدة تجمع أحمد سعد وعلياء بسيوني

علاقات و مجتمع

صورة جديدة نشرها الفنان أحمد سعد بعارضة الأزياء علياء بسيوني، خطيبته المستقبلية.

ونشر "سعد" الصورة التي تجمعه بعلياء بسوني، عبر خاصية القصص المصورة لحسابه الرسمي على تطبيق "إنستجرام"، وهما مرتديان الملابس الرياضية داخل إحدى صالات "الجيم".

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وكان الفنان أحمد سعد، أعلن قبل عدة أيام ارتباطه بعارضة الأزياء علياء بسيوني، بعدما نشر صورة تجمعهما من عيد ميلادها، وهو يحتضنها معلقًا عليها: "كل سنة وأنتي طيبة يا حبيبتي"، حيث يبدو من الصور وجود علاقة عاطفية بينهما.

وتعد علياء بسيوني، هي السيدة الرابعة التي يرتبط بها الفنان أحمد سعد، بعد لبنى بيومي، وهي أم أبنائه، والفنانة ريم البارودي، والفنانة سمية الخشاب.

يذكر أن أحمد سعد، أعلن مؤخرًا، تأجيل طرح أغنيته الجديدة "100 حساب"، التي تجمعه مع مغني المهرجانات حسن شاكوش.