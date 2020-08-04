عطور تستخدمها النجمات حالياً..تعرفي إليها

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 4 أغسطس 2020 03:44 صباحاً - هل لديك فضول للتعرف على العطور العالمية التي تعتمدها النجمات حالياً، لتستوحي منها أفضل عطر نسائي يمنحك إطلالة جذابة كإطلالات النجمات؟ نرصد لك في هذا المقال، مجموعة من العطور النسائية المفضلة لدى النجمات، واللواتي يستخدمها في الوقت الراهن، بدءاً من فيكتوريا بيكهام مروراً بإيما ستون وصولاً الى ميغان ماركل...



فيكتوريا بيكهام

فيكتوريا بيكهام



مؤخراً، تقوم النجمة فيكتوريا بيكهام Victoria Beckham، بمشاركة متابعيها عبر إنستقرام، مستحضرات الجمال خاصتها، من بينها العطر الذي تستخدمه في الوقت الراهن، Vilhelm Parfumerie Room Service Eau de Parfum، وهو عطر شرقي - زهري يرتكز على نغمات اليوسفي والأوركيد والبنفسج والعنبر الأسود والمسك وخشب الصندل.

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كيت موس

كيت موس



عارضة الأزياء العالمية كيت موس Kate Moss، أكدت في حديث الى إحدى المجلات، أنها لا تغادر المنزل من دون استخدام عطرها المفضل Serge Lutens Fleurs d'Oranger Eau de Parfum، وهو عطر زهري للرجال والنساء، يعتمد في تركيبته على نغمات: الياسمين وبراعم البرتقال والورد الأبيض ومسك الروم الهندي والكمون والأخشاب، إضافة الى المسك.



إيما ستون

إيما ستون



وفقاً لمجلة فوغ الأوسترالية، تعد النجمة إيما ستون Emma Stone من عاشقات عطر Chanel Gardénia Eau de Parfum، حيث يخولها الحصول على رائحة أنثوية تدوم لساعات طويلة. وهو يعد رفيقها الدائم خلال رحلات السفر، كما وترشه كل ليلة على وسادتها، بحسب قولها. ويعد هذا العطر الزهري مزيجاً من روائح الأوراق الخضراء والغاردينيا وجوز الهند والفواكه والفانيليا.

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مارغوت روبي

مارغوت روبي



أكدت النجمة مارغوت روبي Margot Robbie لمجلة ماري كلير، أنها عندما كانت أصغر سناً كانت تستخدم زيتاً أساسياً فقط أو تضع بعضاً من الخزامى في شعرها، إلا أنها منذ حوالى العام، تواظب على استخدام عطر Calvin Klein Deep Euphoria Eau de Parfum، فرائحته كما تقول، زهرية مسكية حلوة، أنثوية لكنها ليست قوية، مما يمكنها من استخدامها كل يوم.



ميغان ماركل

ميغان ماركل



تؤكد النجمة ميغان ماركل Meghan Markle أن العطر هو أهم مستحضرات الجمال بالنسبة إليها، الى درجة أنها إذا نسيت أن ترش عطرها المفضل قبل الخروج من المنزل، تعود أدراجها فوراً للتعطر ورش الرائحة التي تحبها. وهي تعد من عاشقات عطر Jo Malone Wild Bluebell Cologne، وهو عطر زهري – عشبي يرتكز على نغمات الزهور البيضاء والمسك والعنبر.



ريهانا

يقال أن ريهانا تمتلك أفضل رائحة بين نجمات هوليوود على الإطلاق، أما سر هذه الرائحة فهو عطرها المفضل الذي تواظب على استخدامه في الوقت الحالي: Kilian Love, Don't Be Shy Eau de Parfum، وهو عطر شرقي يمزج بين نغمات الزهور البيضاء والفانيليا والكراميل وبراعم البرتقال والمسك...

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