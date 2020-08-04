زيوت طبيعية بديلة للصبغات ومنتجات تطويل وتكثيف الشعر

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 4 أغسطس 2020 03:44 صباحاً - تعد الزيوت الطبيعية بمختلف أنواعها، كنزاً من الفوائد الجمالية والصحية، لا سيما في مجال العناية بالشعر. فهي تشتمل على مجموعة كبيرة من الفيتامينات والمعادن والمواد المغذية التي تعمل على تسريع نمو الشعر وتكثيفه ومنحه مظهراً حيوياً لامعاً. إضافة الى أن الزيوت الطبيعية تؤدي دوراً كبيراً في إخفاء الشيب بعيداً عن الصبغات.

وفي هذا المقال، نعرفك الى فوائد زيت السمسم وزيت الخردل للشعر، وطريقة استخدامهما لـ تطويل وتكثيف الشعر وإخفاء الشعر الأبيض.



فوائد زيت الخردل للشعر

فوائد زيت الخردل للشعر



نظراً الى غناه بالفيتامينات والمعادن والمغنيسيوم، يعمل زيت الخردل على تعزيز تدفق الدم في فروة الرأس، مما يحفز نمو الشعر. كما يؤدي دوراً فاعلاً في الحد من الشيب، كونه يحتوي على مواد تساهم في تصبغ الشعر وإعادة لونه الطبيعي إليه. إضافة الى ذلك، يحد زيت الخردل من تساقط الشعر، ويعالج العدوى الفطرية والبكتيرية التي تصيب فروة الرأس، والتي تؤدي الى ظهور القشرة.

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زيت الخردل لتطويل الشعر

زيت الخردل لتطويل الشعر



قومي من وقت الى آخر، بتدليك شعرك من الجذور وحتى الأطراف، وفورة رأسك، بزيت الخردل. من ثم، غطي شعرك بغطاء بلاستيكي واتركيه مدة ساعة ونصف الساعة. بعدها، اغسلي شعرك بالشامبو وشطفيه بالماء. واحرصي دائماً عند استخدامك زيت الخردل على شعرك، على تنظيف شعرك من أي آثار للزيت، كي لا يتحول شعرك الى دهني وملبد.

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زيت الخردل لعلاج الشيب

زيت الخردل لعلاج الشيب



زيت الخردل فعال جداً في علاج الشيب، وإعادة اللون الطبيعي الى الشعر. ليس عليك إلا أن تقومي بتدليك شعرك وفروة رأسك بزيت الخردل، وترك الزيت على الشعر لمدة عشرين دقيقة. بعدها، اغسلي شعرك جيداً على الطريقة الاعتيادية.

كرري هذه الوصفة ثلاث مرات أسبوعياً.



فوائد زيت السمسم للشعر

فوائد زيت السمسم للشعر



يشتمل زيت السمسم على مواد مغذية تعمل على تحسين مظهر الشعر وترطيبه والحد من تساقطه. كما أنه غني بالفيتامينات والمعادن اللازمة لصحة الشعر وفروة الرأس، مما يحافظ على شعرك كثيفاً وحيوياً ولامعاً.



زيت السمسم لتكثيف الشعر

زيت السمسم لتكثيف الشعر



اخلطي نصف كوب من كل من زيت السمسم وزيت الخروع جيداً. من ثم طبّقي المزيج على شعرك من جذوره وحتى أطرافه، وكذلك فروة رأسك، على أن يكون الشعر مبللاً بشكل كاف. بعدها، لفي شعرك بغطاء بلاستيكي واتركيه مدة ساعتين كاملتين. بعدها، شطفيه شعرك بالماء الدافئ.

طبقي هذا الماسك مرتين في الأسبوع، وستنعمين بشعر كثيف ولامع وصحي.

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