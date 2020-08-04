نتيجة الثانوية العامة 2020 بعد ساعات.. سجل الآن

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من المقرر أن يشهد اليوم الثلاثاء، الموافق 4 أغسطس، إعلان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة 2020، وإعلان أسماء الأوائل، على أن يتم إتاحتها للطلاب في المدارس غدا الأربعاء الموافق 5 أغسطس.

وأوضح "شوقي"، أنه سيجري اعتماد نتيجة الثانوية العامة للعام 2020 في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح غدٍ الثلاثاء، ويعقب ذلك مكالمة الطلاب الأوائل وبعدها رسالة قصيرة للتعليق على النتائج وسوف تتاح نتيجة الثانوية العامة بدءا من الساعة الثانية من ظهر الغد.

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نتيجة الثانوية العامة 2020

وتوفر جريدة "الوطن" خدمة الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2020 بالإسم يمكن لطلاب الثانوية العامة الحصول على النتيجة من خلال الدخول على الصفحة الخاصة بنتيجة الثانوية العامة بجريدة "الوطن" من هنـــا.

ووفقًا لتقرير الوزيرة فإن نتيجة الثانوية العامة مبشرة، وقد تتخطى نسبة النجاح والدرجات العام الماضي، مما يتوقع أن تنخفض نسبة تنسيق الثانوية بنسبة لا تقل عن 1% مقارنة بالعام الماضي.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2020

ومن المقرر أن يجرى الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2020 عبر الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم، أو يمكنك الحصول عليها من خلال صفحة الوطن عن طريق تسجيل بياناتك والحصول عليها فور إعلانها عبر رابط نتيجة الثانوية العامة 2020.

وأوضحت الوزارة عقب إعلان موعد نتيجة الثانوية العامة 2020، أن جميع الطلاب يحصلون على مستحقاتهم الكاملة من الدرجات الخاصة بهم دون التعرض لظلم أو حدوث تمييز، كما أن أعمال التقدير تتم بأقصى معايير الدقة، مع مراعاة النماذج التي وضعتها الوزارة، مشددة على الدور الهام الذي تلعبه المراجعة من أجل المصلحة العليا لطلاب الثانوية العامة.