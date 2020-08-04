طريقة عمل سموذي التوت في المنزل

السموذي من المشروبات الصحية الرائجة، التي تناسب الأشخاص المتبعين لأنظمة تخسيس "دايت"، خاصة سموذي التوت، الذي له مذاق مميز.

وفيما يلي وصفة سهلة لتحضير سموذي التوت في المنزل، وفقا لما ذكره موقع self المتخصص في التغذية العلاجية.

مقادير سموذي التوت

- كوب زبادي خالي الدسم

- كوب من التوت المجمد.

- ملعقة كبيرة من الفانيليا.

- ملعقة كبيرة من بذور الشيا المطحونة.

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طريقة تحضير سموذي التوت

- وضع كوب الزبادي غير المحلى في الخلاط الكهربائي.

- إضافة التوت عقب غسله جيدا بالماء.

- إضافة الفانيليا وبذور الشيا المطحونة.

- يمكن إضافة ثلج أو وضع الخليط في الثلاجة حتى يبرد ثم شربه.