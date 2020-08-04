للمرة الثانية.. هجوم على يوسف الشريف بسبب صورة مع زوجته: "إزاي سايبها بشعرها"

علاقات و مجتمع

صورة جديدة جمعت الفنان يوسف الشريف بزوجته السيناريست إنجي علاء، نشرت عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، لكنها أثارت من جديد الهجوم على زوجته بسبب ملابسها وعدم ارتدائها الحجاب.

"النجم يوسف الشريف وزوجته المؤلفة والسيناريست إنجي علاء من إجازة العيد.. أدمن الصفحة" هكذا جاء التعليق على صورة التي ظهر من خلالها "الشريف" مع زوجته التي اختارت ارتداء بلوزة "كت" وتركت شعرها منسدلًا.

ورغم بساطة ملابس زوجة يوسف الشريف، إلا أنه تعرض أيضًا للهجوم، بعدما رأى البعض أنها لا تتناسب مع أفكاره، خاصة بعدما كشف عن رفضه لملامسة النساء في أعماله الفنية.

Advertisements

وجاءت من ضمن التعليقات: "أنا بحترمك جدًا في أدوارك الخلوقة بس إزاي سايب مراتك بشعرها ولبس زي ده"، "توقعت إنها تكون محجبة بعد البيانات اللي بتنزل ممنوع اللمس والاقتراب".

ورغم ذلك دافع الكثير من متابعي "الشريف" عنه أيضًا: "محدش ليه دعوة إذا كانت محجبهة ولا متبرجة.. دي حاجة ربنا بس اللي يحاسبها عليها"، "الصورة دي وفي التوقيت دا.. أحسن رد على الناس اللي تنمروا عليك وعلى زوجتك الجميلة".

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يتعرض لها يوسف الشريف وزوجته للهجوم بسبب ملابسها، فبالأمس أيضًا نشر صورة مع زوجته في حديقة منزلهما هنأ متابعيه بعيد الأضحى المبارك، لكن الصورة أثارت بعض الهجوم عليه.

"عيد سعيد عليكم وكل سنة وأنتم طيبين"، هكذا علق "الشريف" على صورته التي نشرها مع زوجته عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، وظهرت زوجته إنجي علاء، وهي مرتدية بنطلون جينز وبلوزة "كت"، وجاءت بعض التعليقات مسيئة.