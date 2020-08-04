كتب: هن - 01:24 ص | الثلاثاء 04 أغسطس 2020

قدمت الشيف نجلاء الشرشابي، طريقة عمل فايش حلو، وذلك من خلال برنامجها "على قد الإيد" المذاع على قناة "CBC سفرة"، وهي من الوجبات التي يمكن تحضيرها بخطوات سهلة في المنزل. مقادير فايش حلو 1 كيلو دقيق لبن للعجن 1 كوب سمنة محلب كركم ملح بيضة Advertisements فانيليا 1 كوب سكر زبيب جوزهند طريقة تحضير فايش حلو - نخلط الخميرة البايتة - يغلى اللبن ويخلط مع السمسم المحمص في برطمان - يغلق ويترك في مكان دافىء حتى يتخمر الخليط لمدة 24 ساعة ويفور - يخلط الدقيق والكركم والمحلب والملح والسكر والسمنة - يوضع الوجه في السكر وترص في صينية وتبطط - تترك لترتاح لمدة 10 دقيقة وتوضع في الفرن حتى تمام النضج - تقطع وتفرد وتحشى بخليط الزبيب وجوز الهند وتلف

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