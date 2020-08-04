توقعات الأبراج اليوم 4-8-2020: مكالمة مهمة لـ الحوت.. ونصائح لهذه الأبراج

محمد اسماعيل - القاهرة - هل تودون معرفة المستقبل وما يخبئه لكم الحظ؟.. "لايف ستايل الخليج 365" يُقدّم لكم توقّعات المستقبل وحظك اليوم، مستندًا إلى مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب بحسب horoscope.

برج الحمل

لا تفقد الثقة بنفسك، حتى وإن فشلت محاولاتك للوصل لهدف ما، فعليك بالصبر والاجتهاد حتى تصل لما تريد.

برج الثور

كن على دراية بما يمر به الأشخاص من حولك، وكيف يؤثر ما تفعله على حالتهم النفسية.

برج الجوزاء

حاول أن تستفيد من النصائح التي يقدمها لك الآخرين، حتى وإن كانت لا توافق ما تعتقده.

برج السرطان

ربما تحيطك أجواء رومانسية اليوم، حاول أن تتقرب من الطرف الآخر وتتفاهم معه أكثر.

برج الأسد

عليك أن تكون أكثر صبرا تجاه المصاعب والمشاكل التي تواجهك.

برج العذراء

على الصعيد العاطفي، علاقتك مع شريكك ربما تتحسن الفترة المقبلة.

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برج الميزان

تشغل بالك الكثير من الأمور هذه الأيام، ما بين ضغوطات العمل والواجبات الاجتماعية.

برج العقرب

تشعر بالإرهاق البدني والنفسي هذه الأيام، لذا حاول أن تمارس بعض التمارين للتخلص من هذا الشعور.

برج القوس

الإصرار والإرادة فقط قادران على حسم تلك القرارات التي ترددت بشأنها طويلا.

برج الجدي

تشعر بأنك تمر بالإحباط في هذه الفترة، فقط عليك متابعة طريقك إلى أن تصل لهدفك.

برج الدلو

تأتيك رسالة أو مكالمة من شخص لا تتوقعه، تتسبب في شعورك بالسعادة.

برج الحوت

قد تشعر بالشغف تجاه بعض الأمور، لا تندفع وكن صبورا.