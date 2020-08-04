احرص على التغذية.. 5 علاجات تساعد على حرق دهون الظهر (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أمنية قلاوون:
نتيجة لتراكم الدهون في منطقة الظهر، يعاني البعض من ألم أسفل الظهر والكتفين، ورغم أن حرق دهون الظهر يبدو مهمة صعبة، إلا أنه لحسن الحظ هناك علاجات طبيعية بإمكانها القضاء عليها في وقت قليل.
يستعرض "الكونسلتو" عددًا من العلاجات الطبيعية للتخلص من دهون الظهر، لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
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