بمكونات سهلة.. طريقة عمل تارت الخوخ بالقرفة والجبنة

مطبخ

يعتبر تارت الخوخ بالقرفة والجبنة من الحلوى الشهية التي يشتهيها الكبار والصغار، ولذلك تقدم "هُن" طريقة تحضيرها وفقاً لموقع "ماي فود أند فاميلي".

مقادير تارت الخوخ بالقرفة والجبنة

قشرة فطيرة مبردة وجاهزة للاستخدام

ثلث كوب سكر

ملعقة صغيرة قرفة مطحونة

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4 أوقيات جبنة "كريميّة"

ثمرتا خوخ كبيرتان ومقشرتان ومقطعتان إلى شرائح

كوب كريمة مخفوقة

طريقة تحضير تارت الخوخ بالقرفة والجبنة

سخّنوا الفرن إلى 400 درجة فهرنهايت.

ضعوا ورق الخبز المرشوش برذاذ الخبز على صينية، وضعوا عليها الفطيرة الجاهزة.

امزجوا السكر مع القرفة مع ملعقة كبيرة من الجبنة ووزعوها على الفطيرة في حدود بوصتين من الحافة، واتركوا ملعقة كبيرة من خليط السكر جانباً.

اخلطوا الخوخ مع خليط السكر المتبقي، وضعوا الجبنة بعد حافة الفطيرة، واتركوا المركز مكشوفاً لتضعوا فيه خليط الخوخ.

اخبزوها في الفرن لمدة 25 دقيقة حتى يصبح لون الفطيرة بنياً ذهبياً، واتركوها تبرد قليلاً قبل التقديم.