مطبخ
كتب: هن -
12:43 ص | الثلاثاء 04 أغسطس 2020
يعتبر تارت الخوخ بالقرفة والجبنة من الحلوى الشهية التي يشتهيها الكبار والصغار، ولذلك تقدم "هُن" طريقة تحضيرها وفقاً لموقع "ماي فود أند فاميلي".
مقادير تارت الخوخ بالقرفة والجبنة
قشرة فطيرة مبردة وجاهزة للاستخدام
ثلث كوب سكر
ملعقة صغيرة قرفة مطحونة
4 أوقيات جبنة "كريميّة"
ثمرتا خوخ كبيرتان ومقشرتان ومقطعتان إلى شرائح
كوب كريمة مخفوقة
طريقة تحضير تارت الخوخ بالقرفة والجبنة
سخّنوا الفرن إلى 400 درجة فهرنهايت.
ضعوا ورق الخبز المرشوش برذاذ الخبز على صينية، وضعوا عليها الفطيرة الجاهزة.
امزجوا السكر مع القرفة مع ملعقة كبيرة من الجبنة ووزعوها على الفطيرة في حدود بوصتين من الحافة، واتركوا ملعقة كبيرة من خليط السكر جانباً.
اخلطوا الخوخ مع خليط السكر المتبقي، وضعوا الجبنة بعد حافة الفطيرة، واتركوا المركز مكشوفاً لتضعوا فيه خليط الخوخ.
اخبزوها في الفرن لمدة 25 دقيقة حتى يصبح لون الفطيرة بنياً ذهبياً، واتركوها تبرد قليلاً قبل التقديم.
كانت هذه تفاصيل خبر بمكونات سهلة.. طريقة عمل تارت الخوخ بالقرفة والجبنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.