الامارات | 5 نصائح للوقاية من سرطان الجلد

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نصائح للوقاية من سرطان الجلد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدّمت جمعية أصدقاء مرضى السرطان، مجموعة من النصائح والإرشادات للعناية بالبشرة ووقايتها من الإصابة بسرطان الجلد أو أي أمراض جلدية أخرى، خصوصاً في فصل الصيف، وذلك خلال جلسة حوارية نظمتها تحت عنوان «العناية بصحة الجلد والوقاية من سرطان الجلد»، استضافت خلالها الدكتور حسن كلداري، استشاري أمراض جلدية، والدكتورة ولاء عبدالفتاح، أخصائية أمراض جلدية.

وأكدت الجلسة على مجموعة من الإجراءات الوقائية عند التعرض لأشعة الشمس لحماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية، وأهمها تجنب الخروج بين الساعة الـ10 صباحاً والرابعة عصراً، وفي حال الخروج يجب ارتداء قبعة وملابس ذات أكمام كاملة، ووضع واقي شمس بنسبة 50+ وأكثر، بالإضافة إلى ارتداء النظارات الشمسية لحماية الوجه من التعرض المباشر لأشعة الشمس.

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