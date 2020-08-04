الامارات | «صيف دبي».. طعام وعروض إقامة في أجمل الفنادق

شكرا لقرائتكم خبر عن «صيف دبي».. طعام وعروض إقامة في أجمل الفنادق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقدّم مفاجآت صيف دبي باقة من تجارب الإقامة وعروض الطعام المميزة، لتتيح للزوار والمقيمين الاستمتاع بأشهى المأكولات في فنادق دبي الفاخرة. وتستقبل مجموعة من أشهر الفنادق ووجهات الإقامة الضيوف مع عروض وباقات استثنائية مناسبة لجميع أفراد العائلة، تتيح لهم الاستمتاع بتجربة إقامة هادئة وتذوق أشهى الأطباق من أشهر المطابخ العالمية. وطرحت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة باقة من أفضل عروض الإقامة وتجارب الطعام التي تلبي مختلف الأذواق.

مثل فندق «ون آند أونلي رويال ميراج» الذي يتيح للضيوف الاستمتاع بوجبة فطور مجانية، إضافة إلى رصيد بقيمة 500 درهم إماراتي لكل غرفة لليلة الواحدة لتناول الطعام في مطاعم الفندق الفاخرة، بينما يمكن لزوار جروفينور هاوس دبي في مرسى دبي، الاستمتاع بأشهى الأطباق العالمية مع وجبة عشاء مجانية في أحد مطاعم الفندق المميزة، كما يمكن لزوار فندق جميرا زعبيل سراي في نخلة جميرا الاستمتاع بوجبة فطور مجانية مع تخفيضات بقيمة 20% في منافذ المأكولات والمشروبات.

ويقدم «ديوكس ذا بالم» لضيوفه من العائلات تخفيضات بقيمة 20% على أفضل أسعار الغرف المتوافرة مع وجبة فطور مجانية، ويمكن لعشاق الطعام زيارة مطاعم الفندق الثلاثة التي تقدم باقة منوعة من أطباق المطابخ العالمية، ويشكل فندق «دوسيت ثاني دبي» ملاذاً مثالياً في قلب المدينة، حيث يقدم للضيوف رصيداً بقيمة 300 درهم إماراتي صالح للاستخدام في مطاعمه المتنوعة، ويمكن للعائلات الاستمتاع بإقامة فاخرة وأشهى الأطباق خلال الصيف في منتجع ومارينا لو ميريديان شاطئ الميناء السياحي، حيث يقدم الفندق عرض الإقامة لمدة يوم واحد للعائلات المكونة من شخصين وطفلين دون سن 12 عاماً، بالإضافة إلى تخفيضات بقيمة 25% في مطاعمه المختلفة. وسيحظى الضيوف بفرصة الاستمتاع بتجربة الاسترخاء والإقامة الهادئة في فندق «هيلتون دبي ذا ووك»، وسط إطلالات فريدة على جزيرة «بلووترز» وعين دبي، أعلى عجلة ترفيهية في العالم، ونخلة جميرا، حيث يتيح الفندق العائلي تخفيضات بنسبة 20% في مجموعة من مطاعمه.

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