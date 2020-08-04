الامارات | مكتبات الشارقة العامة تطلق «الحجز الذكي» على مدار الساعة

شكرا لقرائتكم خبر عن مكتبات الشارقة العامة تطلق «الحجز الذكي» على مدار الساعة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت مكتبات الشارقة العامة التابعة لهيئة الشارقة للكتاب خدمة الحجز الذكي للكتب والإعارة الذاتية، التي تتيح لمستخدميها استعارة الكتب دون الحاجة للذهاب إلى المكتبة، وعلى مدار الساعة، وذلك من خلال الوصول إلى محتوياتها عبر بوابتها الإلكترونية، واستعارة الكتب واستلامها عبر «خزانة ذكية» ملحقة بمبنى المكتبات.

وينسجم هذا الإطلاق مع حزمة الخدمات الإلكترونية الذكية التي أطلقتها المكتبات أخيراً لروّادها، حيث توّفر وعبر بوابتها الإلكترونية خدمة التسجيل الآلية، التي تتيح للمستخدمين والباحثين الوصول إلى فهرسها الخاص، والتعرّف إلى محتويات الكتب، ومنح الراغبين في الاستعارة فرصة لحجز كتبهم المفضلة عبر حساباتهم الشخصية، واستلامها من خلال «جهاز الحجز الذكي»، وذلك باستخدام الهوية الإماراتية أو بطاقة العضوية.

وتقدّم «الخزنة الذكية» Smart Locker خدمة ذاتية لأعضاء المكتبات، خصوصاً أولئك الذين لا يستطيعون الوصول إليها خلال ساعات الدوام الرسمي، حيث تسمح لهم بحجز الكتب إلكترونياً لاستعارتها خلال مدة معينة تبدأ من تاريخ استلام المستعير للكتب من الجهاز، كما توفّر لهم خيارات الإرجاع الذاتي من خلال الجهاز نفسه الذي يحتوي على 38 خزانة إلكترونية مزوّدة بشاشة تعمل باللمس، ومرتبطة بنظام المكتبة وكاميرات المراقبة.

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ويمتاز الجهاز بمعايير آمنة، بحيث لا يمكن استخراج الكتب إلا من قبل المستفيد نفسه، مستخدمة بذلك تقنية RFID ، وهو نظام خاص لتحديد الهوية باستخدام موجات الراديو، وفي الوقت نفسه تتيح الخزنة للمستخدمين الاستعارة والإرجاع بشكل مباشر عبر نظام المكتبات، على ألا تتجاوز مدّة الحجز ثلاثة أيام، وفي حال تعدى المستفيد المدة المقررة يحقّ للموظف إلغاء الحجز، ويمنح أولوية الإعارة حسب الحاجة، مع إبلاغ المستفيد بعملية الإلغاء.

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