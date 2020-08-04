الامارات | «فيس بوك» و«إنستغرام» تحظران الفكاهي الفرنسي ديودونيه

شكرا لقرائتكم خبر عن «فيس بوك» و«إنستغرام» تحظران الفكاهي الفرنسي ديودونيه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مجموعة «فيس بوك» أنها حظرت نهائياً من «فيس بوك» و«إنستغرام» الفكاهي الفرنسي ديودونيه مبالا مبالا، بسبب تضمّن المواد التي ينشرها عبرهما «محتوى ساخراً من ضحايا محرقة اليهود».

وقال ناطق باسم المجموعة «تماشياً مع سياستنا في شأن الأشخاص والمنظمات الخطرة، حظرنا بصورة دائمة ديودونيه مبالا مبالا» من شبكتي «فيس بوك» و«إنستغرام».

وأضاف «إن حظر شخص بصورة دائمة من خدماتنا هو قرار ندرسه دائماً بكثير من العناية، لكن لا مكان على (فيس بوك وإنستغرام) للأشخاص والمنظمات الذين يهاجمون الآخرين على أساس هويتهم».

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وهذا الحظر ليس الأول الذي يطال مبالا مبالا إذ سبق أن أغلقت «غوغل» حسابه على شبكة «يوتيوب» التابعة لها في نهاية يونيو الفائت ولدى ديودونيه نحو 1.3 مليون متابع عبر «فيس بوك» و«إنستغرام» و400 ألف مشترك في قناته على «يوتيوب».

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