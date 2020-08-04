الامارات | أميتاب باتشان: شكراً لكم على كل هذا الحب

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شكرا لقرائتكم خبر عن أميتاب باتشان: شكراً لكم على كل هذا الحب والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن النجم البوليوودي أميتاب باتشان أنه غادر المستشفى، حيث أدخل قبل ثلاثة أسابيع بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وكتب الممثل الهندي البالغ من العمر 77 عاماً على «إنستغرام»: «عدت إلى المنزل. سأبقى في الحجر الصحي وحدي في غرفتي. شكراً لكم على كل هذا الحب»، مضيفاً أن اختبار وباء «كوفيد-19» جاء سلبياً.
وشكر باتشان الملقب «بيغ بي» عائلته ومحبيه والموظفين الصحيين على «الرعاية الممتازة» التي تلقاها، والتي «جعلتني أرى حتى هذا اليوم». ومازال ابنه أبهيشيك باتشان في المستشفى حيث أدخل مع والده في الوقت نفسه.
وغادرت الإثنين زوجة أبهيشيك، أيشواريا راي باتشان، وهي نجمة سينمائية هندية وملكة جمال سابقة للعالم، المستشفى أيضاً مع ابنتها البالغة من العمر ثماني سنوات.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.