- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن ألمودوفار وريجينا كينغ في برنامج «فينيسيا السينمائي» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد منظمو مهرجان فينيسيا السينمائي، أنه تمت إضافة أفلام للمخرج الإسباني بيدرو ألمودوفار والممثلة الأميركية الحائزة جائزة الأوسكار ريجينا كينغ إلى برنامج المهرجان، ومع ذلك فستكون الأفلام خارج المنافسة.
وقام ألمودوفار بتصوير فيلم باللغة الإنجليزية لأول مرة. ويقوم ببطولة فيلم «ذا هيومن فويس»، الذي يستمر 30 دقيقة فقط، الممثلة البريطانية تيلدا سوينتون، وهو مأخوذ من مسرحية تحمل اسماً مشابهاً للكاتب المسرحي الفرنسي جان كوكتو. وأخرجت كينغ، التي فازت بجائزة الأوسكار لأفضل ممثلة مساعدة لعام 2019، فيلمها «وان نايت إن ميامي» وهو أول فيلم روائي طويل لها.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | ألمودوفار وريجينا كينغ في برنامج «فينيسيا السينمائي» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.