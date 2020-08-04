الامارات | ألمودوفار وريجينا كينغ في برنامج «فينيسيا السينمائي»

شكرا لقرائتكم خبر عن ألمودوفار وريجينا كينغ في برنامج «فينيسيا السينمائي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد منظمو مهرجان فينيسيا السينمائي، أنه تمت إضافة أفلام للمخرج الإسباني بيدرو ألمودوفار والممثلة الأميركية الحائزة جائزة الأوسكار ريجينا كينغ إلى برنامج المهرجان، ومع ذلك فستكون الأفلام خارج المنافسة.

وقام ألمودوفار بتصوير فيلم باللغة الإنجليزية لأول مرة. ويقوم ببطولة فيلم «ذا هيومن فويس»، الذي يستمر 30 دقيقة فقط، الممثلة البريطانية تيلدا سوينتون، وهو مأخوذ من مسرحية تحمل اسماً مشابهاً للكاتب المسرحي الفرنسي جان كوكتو. وأخرجت كينغ، التي فازت بجائزة الأوسكار لأفضل ممثلة مساعدة لعام 2019، فيلمها «وان نايت إن ميامي» وهو أول فيلم روائي طويل لها.

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