كتب: هن - 11:21 م | الإثنين 03 أغسطس 2020

قدمت الشيف نجلاء الشرشابي، طريقة عمل رقاق بالشاورما، وذلك من خلال برنامجها "على قد الإيد" المذاع على قناة "CBC سفرة"، وهي من الوجبات التي يمكن تحضيرها بخطوات بسيطة. مقادير عمل صينية رقاق بالشاورما رقاق لحمة شرائح خلطة الشاورما بصل فلفل ألوان طماطم مرقة لحمة ملح Advertisements فلفل أسود طريقة عمل صينية رقاق بالشاورما تتبل الشاورما بخلطة الشاورما والملح والفلفل ثم ترفع على النار مع البصل والفلفل والطماطم حتى تطهى يغمز الرقاق في المرقة ويرص في صينية الرقاق وتدهن كل طبقة بالسمنة بعد 3 طبقات يوضع طبقة من الشاورما ثم يوضع 3 طبقات أخرى من الرقاق وتسقى كل طبقة بالشوربة وتدهن بالسمنة ثم تكرر الطبقات وتدخل الفرن حتى تمام الطهي ويقدم الرقاق ساخنا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طريقة عمل رقاق بالشاورما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.