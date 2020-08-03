يفقد الوزن في وقت قياسي.. كل ما تريد معرفته عن "دايت ساتفيك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

"ساتفيك" هو نوع من أنواع النظام الغذائي الذي ينطوي على تناول الأطعمة التي يمكن أن تهدئ عقولنا وجسمنا، قد يكون مقيدا ولكن له فوائد صحية متعددة.

ونستعرض كل ما تريد معرفته عن "دايت ساتفيك"، وفقا لموقع " boldsky".

يهدف لتحسين نوعية الحياة وتحقيق الأهداف، وهذا هو السبب في أنه يعرف أيضًا باسم النظام الغذائي اليوجي لأنه يساعد على تعزيز الوعي من خلال العقل والجسم.

الأطعمة في النظام الغذائي "ساتفيك"

يعتمد على تناول الطعام المعتدل، ويشمل استهلاكًا كبيرًا من المغذيات الدقيقة التي يمكن أن تساعد في تحسين الصحة الجسدية والعقلية بالإضافة إلى تعزيز طول العمر، وهو يحتوي على أطعمة خفيفة وسهلة الهضم وتساعد على تهدئة الجهازين العصبي والهضمي، تشمل:

الفواكه الطازجة مثل الكيوي والموز والمانجو والبطيخ والعنب والجوافة والكمثرى.

المكسرات والبذور الطازجة مثل الجوز وبذور السمسم وبذور الكتان.

زيوت الطعام ذات جودة عالية مثل عباد الشمس والزيتون وزيت السمسم.

منتجات الألبان الطازجة مثل حليب البقر والزبدة.

شاي الأعشاب والتوابل مثل بذور الكمون وبذور الكركم والشمر (جميعها بكميات صغيرة).

الخضروات العضوية مثل الشمندر والجزر والهليون والبطاطا الحلوة والخيار.

البقوليات مثل الحمص.

المحليات مثل العسل (حيث يتم تجنب الكثير من السكر).

الحبوب الكاملة مثل الأرز والشعير.

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أطعمة يجب تجنبها

في هذا النظام الغذائي، تشمل الأطعمة التي يتم تجنبها ما يلي:

الثوم والبصل والكافيين والسكر (بكميات زائدة).

الأطعمة الحامضية أو المالحة والمجمدة أو المصنعة أو الوجبات السريعة غير النباتية مثل: سمك أو لحم أو بيض.

فوائد النظام الغذائي.

يحسن الهضم: هذا النوع من النظام الغذائي يحدد أطعمة تتحكم في الهضم ودرجة حرارة الجسم، ويحافظ على تحسين عملية الهضم.

يزيل السموم من الجسم: يحد النظام الغذائي من الأطعمة مثل اللحوم والأطعمة المصنعة والكثير من الملح والكافيين والأطعمة الحارة، يؤدي منع هذه الأطعمة إلى تقليل عبء عمل الكبد، وبالتالي يبدأ في العمل بكفاءة أكبر لإزالة السموم.

يساعد على فقدان الوزن: هذا النظام الغذائي هو في الأساس نباتي يتضمن الأطعمة الغنية بالألياف والدهون، ما يعزز بشكل كبير فقدان الوزن بشكل قياسي عن طريق زيادة الشعور بالشبع.

طول العمر: النظام الغذائي عالي الدهون والبروتين مسؤول عن أمراض متعددة مثل ضغط الدم والسكري، نظرًا لأن النظام الغذائي "ساتفيك" يقتصر على الأطعمة النباتية، فإنه يمنع تراكم الدهون والكوليسترول في الجسم، وبالتالي يقلل من خطر الإصابة بالأمراض مما يطيل العمر.

جيد للذاكرة: هذا النظام الغذائي يشمل أيضًا استهلاك الأعشاب المفيدة التي تعزز الذاكرة، ويحافظ على صحة الدماغ ويحسن وظائفه.

عيوب النظام الغذائي

لديه بعض السلبيات، قد يسبب نقصًا في بعض العناصر الغذائية الأساسية في الجسم مثل فيتامين B12 والبروتينات التي نحصل عليها بشكل أساسي من لحوم الحيوانات والأسماك.

لتحقيق التوازن بين العناصر الغذائية في الجسم ، يجب أن نعتمد بشكل كامل على المصادر النباتية مثل الحبوب التي تمنحنا لفيتامين B12 أو البازلاء الخضراء للبروتين.

على الرغم من أن الشخص سيحصل على هذه العناصر الغذائية من المصادر المذكورة أعلاه، فإن الكمية ستكون أقل مقارنة بمنتجات اللحوم.

أيضًا، سيتعين على الشخص تناول ما يكفي من هذه المصادر النباتية للاستفادة من فيتامين B12 والبروتينات، والتي قد تسبب مشاكل في الجهاز الهضمي.