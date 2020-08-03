احذر.. أشياء في مطبخك تضغف مناعتك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

ليس فقط اختيارنا للطعام الذي يؤثر على مناعتنا، بل إن الأدوات المستخدمة في الطهي تؤثر أيضا.

هل تعلم أن الإسفنج المستخدم لغسل الأواني، أرض خصبة للبكتيريا وتكاثر مسببات الأمراض بسرعة؟ وفي الواقع، يمكن أن يكون للعديد من الأشياء العادية التي نستخدمها في المطبخ تأثير كبير على مناعتنا، بحسب ما ذكر موقع"timesofindia".

1- أواني الطهي غير اللاصقة:

تعد أواني الطهي غير اللاصقة جزءا من مطبخ الجميع، حيث إنه يتم صنعها من مادة كيميائية تسمى "polytetrafluoroethylene"، والتي تعرف باسم "Teflon"، التي تتكون من ذرات الفلور والكربون، ويتم استخدام حمض البيرفلوروكتانويك (PFOA) في تصنيع تفلون، كما يرتبط تفلون أيضا بانبعاث الأبخرة السامة، ما يؤثر بالسلب على مناعتنا، لذا تأكد دائما من أن أدوات الطهي غير اللاصقة التي تستخدمها خالية من أي PFOA.

2- الأواني الألومنيوم:

يمكن أن تحتوي الأطعمة المطبوخة في أواني الألمنيوم على 1 إلى 2 مجم من الألمنيوم، ما قد يشكل العديد من المخاطر الصحية، ولا يقتصر الأمر على فقدان العناصر الغذائية والمعادن والفيتامينات في الطعام فحسب، بل يمكن أن يساهم استنشاق أبخرة الألمنيوم في حدوث مشاكل في الصدر، بالإضافة إلى السعال،.

كما أن ترسب الألمنيوم في الجسم يعرض الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الكلى، لخطر كبير لأنه يمكن أن يسبب اضطرابات في الدماغ والعظام، وبالتالي، فإن تراكم الألمنيوم قادر تماما على التأثير على مناعتنا.

3- العبوات البلاستيكية:

إن خلط البلاستيك بالطعام ليس فكرة جيدة على أي حال، حيث تتم إضافة العديد من المواد الكيميائية إلى الحاويات لجعل البلاستيك مرنا، إذا لامس طعامك خاصة الساخن، يمكن أن يتسرب البيسفينول A أو BPA إلى الطعام، ما يسبب مشاكل في الدماغ وغدد البروستاتا، لذا يجب على أي مصنع بلاستيك استخدام كمية محددة من BPA وليس أكثر من ذلك، ومن الأفضل أن تتحقق من أن الحاوية الخاصة بك خالية من مادة BPA لحماية مناعتك.

4- أكياس بولياج:

يذهب معظمنا إلى الأسواق لشراء الخضار والفواكه والحبوب وإعادتها إلى الأكياس المصنوعة من مادة بولي، بالإضافة إلى البيسفينول A ، تحتوي أكياس بولياج المنتجة صناعيا على الفثالات، وعند تعرضها للمواد الغذائية لفترة طويلة جدا، فقد تتسرب المواد الكيميائية إلى الطعام، ما يجعلها خطرة على الاستهلاك، حيث ارتبط استخدام الأكياس المتعددة بالضرر الجيني وتغيرات الأنسجة والتغيرات الهرمونية والبلوغ المبكر، ويعد استخدام الأكياس الورقية البنية بديلا أكثر أمانا.

5- ألواح التقطيع:

بغض النظر عما إذا كنت تستخدم لوح تقطيع خشبي أو بلاستيكي، فقد يؤدي إلى العديد من المشاكل الصحية، لذا لا يوصى باستخدام نفس اللوح لقطع اللحوم النيئة والخضروات والفواكه، حيث يمكن لعصارة اللحم النيء أن تجعل لوح التقطيع أرضا خصبة للبكتيريا، والتي يمكن أن تختلط مع الخضار عند تقطيعها، وقد يعرضك تناول مثل هذا الطعام لمخاطر صحية غير ضرورية.