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تزيد من سمنة الأطفال.. مخاطر الدوناتس أكثر من فوائدها

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أمنية قلاوون:

تعتبر الدوناتس حلوى الأطفال المفضلة، في مختلف دول العالم، نظرًا لتعدد أشكالها وألوانها، ويتناولها الكبار كوجبات خفيفة، إلا أنها تسبب الإصابة بالكثير من المخاطر والأمراض المزمنة.

لمزيد من التفاصيل عن فوائد وأضرار الدوناتس اضغط من هنا.

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