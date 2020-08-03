تزيد من سمنة الأطفال.. مخاطر الدوناتس أكثر من فوائدها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أمنية قلاوون:
تعتبر الدوناتس حلوى الأطفال المفضلة، في مختلف دول العالم، نظرًا لتعدد أشكالها وألوانها، ويتناولها الكبار كوجبات خفيفة، إلا أنها تسبب الإصابة بالكثير من المخاطر والأمراض المزمنة.
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