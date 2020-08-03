في زمن كورونا.. ما سر أهمية الحصول على تطعيم الإنفلونزا هذا العام؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يمكن أن يسبب فيروس الإنفلونزا الموسمية، الحمى والسعال والصداع والتهاب الحلق وآلام العضلات والمفاصل، يمكن أن يسبب أيضًا دمارًا في الجهاز التنفسي، مما يؤدي إلى صعوبات في التنفس ومضاعفات مثل التهاب الشعب الهوائية أو الالتهاب الرئوي، وهي أعراض مماثلة لفيروس كورونا المستجد.

عندما ظهرت جائحة الفيروس التاجي لأول مرة، تجاوزت معظم البلاد بالفعل ذروة موسم الإنفلونزا المعتاد، لكن من المهم للغاية، الحصول على تطعيم الإنفلونزا هذا العام.

وفقا لموقع " thelist"، قد لا نكون هذا العام محظوظين للغاية، وقد ينتهي بنا المطاف بعدم مواجهة وباء واحد، بل وباءين، لهذا السبب من المهم الحصول على لقاح الإنفلونزا بين أواخر سبتمبر وأوائل أكتوبر المقبلين.

يقول عالم الأوبئة في جامعة هارفارد الأمريكية مارك ليبسيتش عبر مجلة "ساينتفيك أمريكان": "إن أسوأ سيناريو هو أن الفيروسات تنتشر بسرعة وتسبب أمراضًا شديدة وتعقد التشخيص وتشكل عبئًا مزدوجًا على نظام الرعاية الصحية".

في حين يقول جيفري شامان، عالم الأوبئة في جامعة كولومبيا، إن القلق من احتمال وجود إصابة مزدوجة من الإنفلونزا وفيروس كورونا أمر مشروع، قد يحدث بالفعل.

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يمكن الإصابة بعدوى الإنفلونزا وفيروس كورونا بدون تطعيم الإنفلونزا

مواجهة وباء مزدوج أزمة قد تحدث بالفعل مرة واحدة، نظرًا لأن مسببات الأمراض تستخدم طرقًا مختلفة للوصول إلى أجسامنا، فهناك احتمال أن تعاني من كوفيد-19 والإنفلونزا في وقت واحد.

في حين أكد بعض الأطباء بمؤسسة كليفلاند كلينك الطبية بأمريكا، أنهم لم يروا أي حالات إصابة مشتركة، لكن وليد جافيد، مدير الوقاية من العدوى ومكافحتها في مستشفى "ماونت سيناي" بأمريكا، قال: "لقد رأينا أشخاصًا مصابين بكل من كوفيد-19 والإنفلونزا - وكانوا يعانون بشدة، فالإصابة بالإنفلونزا يمكن أن تزيد أيضًا من خطر الإصابة بكورونا، ذلك لأنك قد تحتاج إلى زيارة طبيب أو الذهاب إلى الصيدلية أو حتى دخول المستشفى، تعرضك جميع الظروف الثلاثة لفرصة أكبر للإصابة بالمرض".

ما هو أصعب من ذلك، أكد جريج بولاند، أستاذ الطب والأمراض المعدية في" مايو كلينيك" ، أن العدوى المشتركة ستؤثر على الشخص المريض بطرق مختلفة، لأن كيفية اختراقها للخلايا البشرية مختلفة، إذا أصيب أحدهما بعدوى وكان يعاني من آخرى في الجهاز التنفسي العلوي أو السفلي، فإن ذلك يعتبر ضربة مزدوجة، ما يسبب وضعا صعبا وأحيانًا حرجا، لذلك فإن أفضل طريقة لتجنب هذا الخطر المحتمل، هو الحصول على تطعيم الإنفلونزا".