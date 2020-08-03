في الأسبوع العالمي للرضاعة.. "الصحة" تشجع "الطبيعية" بـ5 فوائد

علاقات و مجتمع

بمناسبة الأسبوع العالمي للرضاعة، نشرت وزارة الصحة والسكان، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، نصائح خاصة بفوائد الرضاعة الطبيعية، نافية في الوقت ذاته، أن تكون الرضاعة الطبيعية سببا ًفي انتقال فيروس كورونا المستجد من الأم المصابة إلى طفلها، وشملت هذه النصائح 5 نقاط أساسية كالتالي:

1) لبن الأم مهم لأنه يحتوي على أجسام مناعية.

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2) يجب ممارسة الرضاعة المطلقة للأطفال حتى الشهر السادس من عمر الطفل.

3) مع بداية الشهر السادس لعمر الطفل يتم إدخال بعض العناصر الغذائية التكميلية التي يتم إعدادها بشكل صحي لضمان النمو السليم للطفل مع استمرار الرضاعة الطبيعية لمدة عامان.

4) فيروس كورونا لا ينتقل عن طريق لبن الثدي أو الرضاعة الطبيعية من الأمهات اللواتي تأكد إصابتهن بالمرض.

5) حال إصابة الأم بفيروس كورونا المستجد يكون لديها أجسام مضادة والتي تنتقل مباشرة من الأم لطفلها، لتزيد من مناعتها، على عكس اللبن الصناعي الذي لا يوفر هذه الحماية.