نتيجة الثانوية العامة 2020 على بوابة الوطن غدا.. سجل الآن

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ساعات تفصلنا عن نتيجة الثانوية العامة 2020، بعدما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد إعلان النتيجة، إذ يتم الكشف عن أوائل الثانوية العامة صباح يوم الثلاثاء الموافق 4 أغسطس، ومن ثم الإعلان النتيجة لباقي الطلاب.

خطوات تسجيل البيانات للحصول على النتيجة

- اختيار صفحة نتيجة الثانوية العامة 2020 من خلال الدخول على موقع جريدة "الوطن".

- ملء البيانات الخاصة المطلوبة من الطالب وهي الاسم الرباعي ورقم الجلوس.

- تحديد الشعبة الخاصة التي ينتمي إليها الطالب، وهم الشعبة الأدبية أو الشعبية العلمية سواء علمي علوم أو رياضة.

- وبعد ذلك اختيار المحافظة التي تتبع لها.

- آخر الخطوات هي تسجيل البريد الإلكتروني ورقم الهاتف الخاص بالطالب.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أعلنت عن موعد نتيجة الثانوية العامة 2020 وأن الطلاب حصلت على الدرجات التي يسحقونها، بالإضافة إلى أن 70 ألف طالب وطالبة حصلوا على درجات الرأفة، وهي الدرجات التي تغير النتيجة إذ كان دور ثاني في أحد المواد فتكون النتيجة ناجح، أو إذ كان راسبا في المجموع بأكمله فيكون دور ثاني.

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وأوضحت "التربية والتعليم" أن نتيجة الثانوية العامة 2020 مبشرة وأن الجميع حصل على ما يستحقه، كما أنه من المتوقع أن تكون النتيجة هذا العام أفضل من النتيجة في العام الماضي.

شروط تقديم تظلمات نتيجة الثانوية العامة

- وعقب ظهور النتيجة يتقدم بعض الطلاب بالتظلم في بعض المواد، للحصول على مستحقاتهم من درجات، وفي الوقت ذاته توجد بعض الشروط للتقديم بالتظلم.

- يقدم الطالب تظلم الاطلاع على مادة واحدة أو أكثر لمندوب لجنة النظام والمراقبة، الذي يتواجد في المديريات التعليمية التي تتبع لها اللجنة أو المقار المحددة لكل محافظة من المحافظات التي حددتها اللجنة مرفقًا بها الإيصال الدال على السداد.

- أن يذهب الطالب إلى مقر لجنة النظام والمراقبة في المعاد الذي تحدد له للاطلاع.

- من تخلف عن الموعد المحدد ليس له حق التقدم للاطلاع مرة أخرى.

- عملية اطلاع الطالب على المادة التي يتظلم عليها تكون من خلال صورة ضوئية من كراسة الامتحان، وليست الكراسة الأصلية التي كان يمتحن بها.

كليات حديثة يمكن لأوائل الثانوية العامة الترشح إليها

توجد بعض الكليات التي طرحت حديثًا ويمكن لأوائل الثانوية العامة الالتحاق بها، وهي تعرف باسم "كليات القمة" التي يرغب الأوائل في التقدم إليها، وفي هذا العام تمت إتاحتها في محافظات وجامعات مختلفة وهي:

كلية العلاج الطبيعي جامعة بنها، كلية طب البيطري جامعة العريش، كلية الذكاء الاصطناعي جامعة مطروح، وأخرى حاسبات وذكاء اصطناعي جامعة السادات، بالإضافة إلى طب الأسنان جامعة السويس، الحاسبات والمعلومات جامعة جنوب الوادي.

رابط نتيجة الثانوية العامة

ويتيح الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة 2020، أو من خلال صفحة الوطن عن طريق تسجيل البيانات الخاصة والحصول عليها عقب الإعلان عنها وذلك من خلال رابط نتيجة الثانوية العامة 2020.