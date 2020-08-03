نعاها مدير المستشفى بـ "الشهيدة".. رحيل أول ممرضة لبنانية بكورونا

علاقات و مجتمع

حالة من الحزن سيطرت على الشارع اللبناني وذلك بعد رحيل أول سيدة ضمن طواقم التمريض بسبب جائحة كورونا، وهي الطبيبة زينب حيدر والتي وصفها البعض بـ "الشهيدة".

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وأعلن مدير عام مستشفى رفيق الحريري الدكتور فراس الأبيض، صباح اليوم، عن وفاة "زينب" عبر حسابه على تويتر قائلاً: "شهيد آخر يقدمه الجسم التمريضي والطبي في سبيل الواجب، زينب بطلة، واحدة منا، والآن هي في مكان أفضل، رحمها الله وألهم أهلها الصبر والسلوان، وألهم أهل هذا البلد ومسؤوليه الوعي للخطر المحدق بنا، واتباع إجراءات الوقاية والسلامة".

و"حيدر" كانت ممرضة تعمل في مستشفى الزهراء، ونقلت إلى مستشفى رفيق الحريري الجامعي لتلقي العلاج بعد إصابتها بكورونا.

يذكر وفقا لـ "روسيا اليوم"، أنه طلب الوقوف دقيقة صمت عن روحها أثناء نقل جثمانها إلى مثواه الأخير.