محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور إبراهيم: شاركت الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد مجموعة صور جديدة لها وهي تقضي إجازتها الصيفية عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك". ظهرت ريا وهي أمام حمام سباحة وترتدي جامبسوت أنيقة باللون الأسود أظهر رشاقة جسمها مصنوعة من الشيفون ومفتوحة من الخلف ومزينة بتطريز على شكل نجوم باللون الأصفر. وحرصت ريا أن تظهر بتلقائية بدون مكياج وبدون عمل تسريحة شعر متكلفة وتركته منسدلا. وأصبح الجامبسوت الاختيار السهل والأنيق في نفس الوقت للفتيات لأنه يتناسب مع الاجواء الصيفية والسفر والشواطئ، وانتشر منذ بداية الموسم الصيفي بأشكاله المتعددة.

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كانت هذه تفاصيل خبر "حافية القدمين ومنكوشة الشعر".. هكذا علقت ريا أبي راشد على إطلالتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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