تمارسها يوميًا.. 5 عادات خاطئة تسبب جرثومة المعدة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ندى سامي:
يرتكب البعض عادات خاطئة في حياته اليومية، هذه الممارسات تزيد من فرص الإصابة بجرثومة المعدة، وتظهر بعض العلامات المنذرة منها ألم شديد في البطن، لذا التعرف على هذه العادات عن قرب يبعد عنك الإصابة بالجرثومة.
"الكونسلتو" يستعرض مجموعة من العادات الخاطئة التي قد تتسبب في الإصابة بجرثومة المعدة، لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
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