منها الماء والليمون.. 5 خرافات شائعة تهددك بفشل الدايت (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أمنية قلاوون: يحتوي النظام الغذائي على أطعمة منخفضة السعرات الحرارية، لذا يوصي أطباء التغذية بتناولها عند اتباع دايت، إلا أن الاعتماد على تلك الأطعمة كليًا وتناولها بكميات كبيرة، قد يؤدي إلى فشل الرجيم وصعوبة الوصول إلى الوزن المثالي. يستعرض "الكونسلتو" قائمة بأبرز الخرافات المتعلقة بأطعمة الدايت، لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

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