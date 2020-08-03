ياسمين صبري تتصدر غلاف مجلة "فوج" بإطلالة مختلفة.. ومتابعون: شبه أم كلثوم

علاقات و مجتمع

تصدرت الفنانة ياسمين صبري غلاف العدد الجديد من مجلة vouge العربية.

وشاركت "صبري" متابعيها عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورتها على غلاف مجلة "فوج"، وظهرت بإطلالة مختلفة إذ ارتدت فستان ذو أكمام واسعة يحمل اللون اللبيج واللبني.

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وتفاعل معها متابعيها في التعليق على الصورة التي حصدت في أقل من ساعة أكثر من 90 ألف إعجاب، وكانت من ضمن التعليقات: "جميلة"، "يا عمري"، "شبه أم كلثوم في الصورة دي"، "فخامة".

وكانت آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري، هي مشاركتها في مسلسل "فرصة تانية" في رمضان 2020، وشاركها عدد من الفنانين منهم أحمد مجدي، أيتن عامر، هبة مجدي، دياب، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبد الغني.‎