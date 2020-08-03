تربطهما علاقة عمرها 16 عاما.. رئيسة وزراء فنلندا تعلن زواجها من والد ابنتها

علاقات و مجتمع

بعد علاقة معه بدأت سنوات الدراسة واستمرت 16 عاما، أعلنت رئيسة الوزراء الفنلندية، سانا مارين، أمس الأحد، زواجها من والد ابنتها البالغة من العمر 3 سنوات.

وقالت الحكومة الفنلندية، إن مراسم الزفاف أُقيمت بمقر الحكومة الرسمي أمس بحضور 40 مدعوا.

ونشرت مارين على صفحتها في "إنستجرام" صورتها مع زوجها الذي تعرفت عليه في الجامعة قبل 16 عاما، معلقة: "شكراً لوقوفك بجانبي".

وعلقت على الصورة "أنا سعيدة وممتنة لأنني سأشارك حياتي مع الرجل الذي أحبه، لقد رأينا وشهدنا الكثير معا، وشاركنا بعضنا أفراحا وأحزانا، ودعمنا بعضنا البعض في الهدوء وفي العاصفة".

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وسان التي تعتبر أصغر رئيس وزراء في العالم حتى وقتنا هذا ولدت في 16 نوفمبر 1987، أي أنها تبلغ من العمر 34 عامًا.

قطعت طفولتها المبكرة في مدينة هلنسكي، ثم انتقلت لمدينة تامبيري، والتحقت بجامعتها.

تخرجت من جامعة تامبيري، وحصلت على الماجستير في العلوم الإدارية عام 2017.

بدأت مسيرتها السياسية في عمر السابعة والعشرين بالعمل فى مجلس مدينة تامبيري عام 2012، لتتولى رئاسة المدينة بعدها بعام، وظلت تشغل هذا المنصب حتى عام 2017.

انتخبت في عام 2014 لتشغل منصب رئيس الحزب الديمقراطي الاجتماعي.

نالت عضوية البرلمان في 2015.

تولت منصب وزيرة المواصلات في يونيو 2019.

كما شغلت في يونيو 2019 منصب وزيرة النقل والمواصلات حيث نجحت في إحداث نقلة نوعية في هذا القطاع.

وبحسب "bbc"، فإن "مارين"، نشأت في عائلة بسيطة مع والدتها وكانت أول شخص في عائلتها تلتحق بالجامعة.