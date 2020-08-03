روبي 60% وياسمين صبري 73%.. نتيجة نجمات الفن في الثانوية العامة

علاقات و مجتمع

مع لحظة إعلان نتيجة الثانوية العامة كل عام، يتجدد الحديث عن تلك المرحلة الدراسية المصيرية في حياتنا، تلك اللحظة التي تظل محفورة في الذاكرة بمشاعر مختلفة إما بالذكريات السعيدة التي تجلب الفرح لأصحابها وتقود مستقبلهم نحو الأفضل وإما الحزينة السيئة التي تضع أصحابها في مأزق.

ربما كانت تلك المشاعر المقتضبة لا تزال محفورة في ذهن نجمات الفن، منهن من حصلن على أعلى الدرجات ومنهن من حصلن على معدلات ومجاميع منخفضة، فكانت المفارقة في حياتهن والتي ربما قادتهن نحو مستقبل عكس ما رسمن.

ومع اقتراب إعلان نتيجة الثانوية العامة لعام 2020، يرصد "هن" أبرز نتائج الفنانات في الثانوية العامة خلال الأعوام الماضية.

عبير صبري.. حصلت على 51% وعلقة سخنة

قبل 3 أعوام مضت، استعادت الفنانة عبير صبري، ذكرياتها مع المرحلة الثانوية، خلال استضافتها في برنامج"عيش الليلة"، مع الفنان أشرف عبدالباقي، قائلةً: "جبت 51% في الثانوية العامة، ووالدي اداني علقة بسببها وكان فاكرني هكون عالمة ذرة، ورفض نهائيًا دخولي معهد السينما أو الفنون المسرحية".

وأشارت الفنانة خلال حديثها إلى أنها نشأت في عائلة لا تعترف بالفن نهائيًا، وكل آمال العائلة كانت تتمثل في أني أصبح دكتورة أو عالمة ذرة.

ياسمين صبري.. حصلت على مجموع 73%

في نوفمبر عام 2018، نشرت الفنانة ياسمين صبري، أسئلة متابعيها وردها عليهم، عبر خاصية "استوري" بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتلقت ياسمين صبري مجموعة متنوعة من الأسئلة حول حياتها الشخصية والعملية، وطلب نصائح منها مشاكل عاطفية تتعرض لها الفتيات.

وقالت الفنانة الشابة، إنها حصلت على مجموع 73% في الثانوية العامة، وأنها تشجع فريق برشلونة الإسباني، وتحضر بطاطا وبيض في وجبة الإفطار، وتبدأ يومها بأذكار الصباح.

روبي التحقت بكلية الحقوق بمجموع 60%

كانت الفنانة روبي ضمن الفنانات اللاتي لم يحالفهن الحظ في الثانوية العامة، إذ حصلت على مجموع 60%، من الشعبة الأدبية، ما جعلها تلتحق بكلية الحقوق بمحافظة بني سويف.

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ريهام عبدالغفور

حصلت الفنانة ريهام عبدالغفور خلال المرحلة الثانوية على مجموع 86%، بقسم الأدبي في مدرسة بورسعيد، بحي الزمالك، وتخرجت من كلية التجارة قسم اللغة الإنجليزية.

إيمي سمير غانم

لم يحالف الحظ الفنانة إيمي سمير غانم، خلال المرحلة الثانوية وروت ذكرياتها مع المراحل التعليمية خلال حوارها لبرنامج "عيش الليلة"، مع الفنان أشرف عبدالباقي، وقالت إن المدرسة كانت تستدعي ولي أمرها دائما لأسباب مختلفة، متابعة: "ماكنتش بعمل الواجب، فيعملوا استدعاء ولي الأمر، بس أنا مكنتش بعمل الواجب عشان بطنش، أنا مش بعمله عشان مش بعرف أعمله".

وأضافت إيمي، أنها درست الدبلومة الأمريكية وتجاوزتها بصعوبة بالغة، لتلتحق بإحدى الأكاديميات لدراسة إدارة الأعمال.

ميس حمدان

قالت الفنانة ميس حمدان لـ"هن"، إنها كانت متفوقة في المرحلة الثانوية، وحصلت على مجموع 92.8%، والتحقت بالشعبة الإنجليزية في كلية التجارة.

مي الغيطي

أما الفنانة مي الغيطي، فقالت إن نتائجها في المرحلة الثانوية كانت جيدة، موضحة لـ"هن"، أنها التحقت بنظام التعليم الأمريكي، وتدرس حاليًا علم النفس والسينما في الجامعة الأمريكية.

منى زكي

عرف عن الفنانة منى زكي أنها كانت من الطالبات المجتهدات خلال مراحلها التعليمية والدراسية، وحصلت على مجموع 95% في الثانوية العامة مما أهلها للالتحاق بكلية الإعلام قسم العلاقات العامة والإعلان، بجامعة القاهرة، والذي كان يؤهلها حينها للالتحاق بكلية الطب، ولكن حبها وشغفها للفن جعلها تقلع عن الفكرة وتقرر الالتحاق بما تهواه وتجد نفسها فيه رغم مجموعها العالي.