الدعاء يغير الأقدار.. أزهري يقدم أدعية للنجاح في الثانوية العامة

فتاوى المرأة

ساعات معدودة على إعلان نتيجة الثانوية العامة 2020، وسط ترقب وخوف الطلبة وأولياء الأمور، متسائلين عن الأدعية التي يفضل التضرع بها، قبل الحصول على النتيجة المنتظرة.

"وهدان": يفضل لطلاب الثانوية الإكثار من ذكر الله والاستغفار

وبدوره، قال الدكتور محمد وهدان، الداعية الإسلامي ورئيس قسم الإعلام بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، خلال حديثه لـ"هن"، إن الدعاء يغير الأقدار، كما أنه من السنن المستحبة، والتي ذكرها الخالق في القرآن الكريم في عدة مواضع، منها الآية رقم 60 من سورة غافر: "قَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ".

وأضاف "وهدان"، أنه يفضل الإكثار من ذكر الله والاستغفار، مستشهدا بالدعاء المُلقب بـ"سيد الاستغفار": "اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت".

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الداعية: السحر هو أفضل وقت للدعاء

وتابع، أنه يفضل تلاوة تلك الآيات من سورة الأنبياء قبل الدعاء: "فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ ۚ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا ۚ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ"، ثم يتضرع إلى الله بما يتمناه في نتيجة الثانوية العامة.

وأكد الداعية، أن الدعاء متاح في كل الأوقات، إلا أن وقت السحر الذي يسبق الفجر بساعتين، هو الأنسب للتضرع إلى الله، حيث يهبط المولى من السماوات السبع فيقول "من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، حتى يؤذن الفجر".

واختتم حديثه: "الدعاء أحسن مضاد حيوي للمشاكل والمتاعب، عليكم بيه باستمرار، وربنا يكرم الجميع".

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