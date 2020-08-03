ريم سامي بالبجامة في جلسة تصوير.. ومتابع: "بتاكلي إيه عشان تبقي حلوة كده"

لايف ستايل

شاركت الفنانة ريم سامي، متابعيها عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بصور من أحدث جلسة تصوير لها.

وخضعت ريم سامي، لجلسة تصوير جديدة لصالح إحدى المجلات، إذ ظهرت مرتدية بيجامة من خامة الستان، وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها.

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وتفاعل معها متابعوها من خلال التعليقات على الصور: "بتاكلي إيه عشان تبقي حلوة كده"، "حبيت تمثيلك وشخصيتك"، "إيه الجمال ده" و"جميلة وبتعرفي تلبسي".

ويذكر أن ريم سامي، شاركت في موسم رمضان 2020، بمسلسل البرنس، بطولة محمد رمضان، ونور، وأحمد زاهر، ورحاب الجمل، وإنعام الجريتلي.‎