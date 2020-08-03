الامارات | قوى الأمن توقف حفل زفاف ملكة جمال لبنان السابقة

شكرا لقرائتكم خبر عن قوى الأمن توقف حفل زفاف ملكة جمال لبنان السابقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوقفت القوى الأمنية اللبنانية حفل زفاف ملكة جمال السابقة فاليري أبو شقرا. وكشفت الإعلامية اللبنانية يمنى شري في تغريدة لها عبر حسابها على "تويتر" أن القوى الأمنية في لبنان أوقفت حفل الزفاف قائلة "الدرك ينفذ القانون ويوقف عرس فاليري أبو شقرا ! موقف كتير بشع بليلة العمر وفاليري ما بتستاهل غير كل خير بس يا ريت نطرتو للتلاتا أو للاربعا".

ودخلت أبو شقرا، أول من أمس، القفص الذهبي بزواجها من رجل الأعمال اللبناني زياد عمّار، في زفاف ضخم انتشرت بعض تفاصيله على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن بادرت أبو شقرا بنشر العديد من الصور التي وثقت تحضيراتها لليوم الموعود.

ويذكر أن فاليري أبو شقرا، تحدت الأوضاع التي يمر بها لبنان في ظل انتشار جائحة كورونا وارتفاع عدد الإصابات وفرض إجراءات تمنع الاحتفالات وحتى مناسبات الزفاف. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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