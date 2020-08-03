الامارات | دراسة ألمانية تفسر لماذا لايصاب البعص ب"كورونا"

شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة ألمانية تفسر لماذا لايصاب البعص ب"كورونا" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أظهرت دراسة لـلمشفى الألماني العريق "شاريتيه برلين" أن بعضاً ممن لم يُصاب بكورونا من قبل لديه مناعة ضد الفيروس، وقد يعود ذلك لإصابة سابقة بأحد الفيروسات التاجية المسببة للرشح.

وكشفت الدراسة أن الإصابة بأمراض سابقة قد يكون لها تأثير محتمل على فرص العدوى بالفيروس، كما نقلت عدة مواقع إعلامية ألمانية عن البيان الصحافي الصادر عن المشفى العريق في العاصمة. وأرجعت مواقع ألمانية متخصصة إلى "الخلية المساعدة تي" التي تلعب دوراً حيوياً في الجهاز المناعي. ولاحظ العلماء أن ثلث ممن لم يصابوا بفيروس كورونا لديهم هذا النوع من الخلايا، الذي يستطيع التعرف على النوع المستجد من كورونا، حسب ما نقل موقع "دوتشي فيلا" الألماني.

وقام العلماء بأخذ خلايا مناعية من 18 شخصاً مصابين بالفيروس وخلايا مناعية من 68 شخصاً لم يصابوا به. بعد ذلك قام الباحثون بتحفيز الخلايا المناعية بجسيمات صغيرة صناعية من سارس-كوفيد-2.

ما فاجأ الباحثين هو وجود خلايا "تي المساعدة" في دم غير المصابين بفيروس كورونا: 24 من أصل 68 كان لديهم "خلايا ذاكرة" تعرفت على فيروس كورونا المستجد. وأرجع الباحثون تعرف خلايا "تي المساعدة" إلى إصابات سابقة بالفيروسات التاجية المسببة للرشح. وفسر الباحثون ذلك بظاهرة في علم المناعة تدعى "الفعالية العابرة": ارتباط جسم مضاد بمولدي ضد مختلفين ولكنهما لهما جزء سطحي متطابق أو متشابه.

وللوقوف على السبب الدقيق والكيفية التي تجعل الإصابة السابقة بأحد الفيروسات التاجية توفر الحماية من الإصابة بفيروس كورونا مستجد لا بد من دراسات أخرى في هذا المضمار. وقد باشر مشفى شاريتيه وجامعة برلين التقنية ومعهد ماكس بلانك للوراثة الجزيئية بالبحث في هذا المجال. وتمول الدراسة وزارة الصحة الألمانية و"المعهد الاتحادي للأدوية والأجهزة الطبية".

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