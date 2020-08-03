تخلص من رائحة المنزل الكريهة باستخدام بقايا الطعام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت– نور إبراهيم:

تعد الرائحة الكريهة في المنزل من أكثر المشاكل الصعبة التي تؤرق كل سيدة، وتجعلها تصرف الكثير من المال على المنظفات والمعطرات.

لهذا نقدم لكِ مجموعة من الحلول التي تساعدكِ على التخلص من الرائحة الكريهة ببقايا الطعام، وفي نفس الوقت تكون غير مكلفة، بحسب ما نشرها موقع "times of india".

1- بقايا الليمون تخلصك من رائحة القمامة:

يمكنكِ استخدام قشر الليمون للتخلص من رائحة القمامة التي تنتشر في المطبخ وربما المنزل كله، فقط ضعي قشر الليمون فيها.

2- قشر البرتقال لتعطير المطبخ:

بعد الانتهاء من طهي الطعام في المطبخ، تثبت بعض الروائح لفترة طويلة ومع تراكمها تغير رائحة المبطخ، لذا يفضل استخدام قشر البرتقال، فهو يعمل كمعطر طبيعي وينعش رائحة الهواء، أما عن طريقة استخدامها فيتم تجفيف القشر، ثم وضعه في المبخرة على نار هادئة، فسوف تملأ المطبخ رائحة البرتقال.

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3- التخلص من رائحة الحذاء بأكياس الشاي:

بعد انتهائك من تناول كوب الشاي، ضع كيس الشاي يجف لمدة خمس دقائق ثم ضعه في حذائك لمدة ساعة، وإذا كنت تعاني من رائحته الكريهة ستتخلص منها فورًا، لأنه يحتوي على مادة "العفص"التي تقاوم البكتيريا الموجودة داخل الأحذية.

4- عصير الليمون للتخلص من الروائح بالميكرويف:

يمكنكِ التخلص من الروائح الموجودة داخل الميكرويف، باستخدام عصير الليمون، فقط قطعي الليمونة إلى نصفين أو ببقايا العصير واخلطيه مع كوب من الماء ثم ضعيه في الميكرويف على درجة حرارة عالية، وستلاحظي أن الليمون عطر الميكرويف.

5- عطري المنزل بالقهوة:

عطري منزلك عن طريق إشعال شمعة عادية في وعاء ملئ ببقايا القهوة، وسوف تختفي أي رائحة كريهة بالمنزل.