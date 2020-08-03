الطرق الصحية لغسل وإزالة بقايا المبيدات من الفواكه والخضروات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور إبراهيم:

يعتبر غسل الفواكه والخضروات من أهم الخطوات التي يجب أن تفعلها بحرص بعد شرائها، حتى تتأكد من خلوها من البكتيريا والجراثيم الضارة، وبقايا المبيدات والآفات الضارة.

وذكرت العديد من الدراسات أن الفواكه والخضروات قد تحتوي على بقايا مبيدات الآفات التي يتم استخدامها للحفاظ على المحاصيل، وهناك العديد من الطرق لغسلها وتنظفها جيدا قبل تناولها، سنعرضها لكم، وفق ما ذكر موقع food ndtv.

- نقع الفاكهة والخضروات:

يوصي خبراء التغذية بنقع الفاكهة والخضروات لمدة 10 دقائق، خاصة التفاح والفراولة والخيار، ثم فركهم جيدا وغسلهم بالماء البارد.

- الالتزام بغسل كل أنواع الفاكهة والخضروات:

يهمل البعض غسل الفاكهة والخضروات التي تحتاج إلى التقشير، بمبرر أنها تكون نظيفة من الداخل، ولكنه معتقد خاطئ فيمكن أن ينقل الجراثيم والتلوث من القشرة إلى الثمرة نفسها.

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- تجنب استخدام الصابون:

استخدام الصابون والمنظفات أو المطهرات لغسل الأغذية يؤثر على المنتجات بالسلب، حيث تغير نكهة الغذاء وغالبا ما تترك مادة سامة على الأطعمة.

- استخدم فرشاه:

عند تنظيف الفاكهة والخضروات الصلبة مثل البطاطس والخيار، يجب استخداما فرشاه فواكه نظيفة لإزالة الطبقة التي قد تحمل الجراثيم.

- الغطاء الشمعي:

هناك الكثير من الفواكه والخضروات تكون مغطاه بطبقة شمعية لحفظها طازجة لوقت كبير، ولحمايتها من الخدش ونمو الفطريات عليها، فهي غير ضارة ويجب تنظيفها باليد، وعدم استخدام الصابون لإزالتها، وهي لا تؤثر على صحة الإنسان عند تناولها.