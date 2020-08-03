8 مزايا.. ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت ملعقة عسل قبل النوم يوميا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي:

يدرك معظمنا جيدا أنه يمكن للعسل محاربة نزلات البرد وترطيب بشرتنا، ولكن قد لا ندرك أن العلماء يسمونه طعاما فائقا بسبب العديد من الخصائص الأخرى التي لم تسمع عنها من قبل.

ويعتبر دمجه مع الطعام لذيذا وصحيا، ولكن إذا كنت تستهلك ملعقة منه قبل النوم وتركت جسمك يمتص كل خيراته في الليل، فستفاجأ بالعجائب التي ستبدأ في رؤيتها بجسمك، كما أورد موقع" برايت سايد" الأمريكي:

1- ليلة نوم جيدة:

يحتوي العسل على مادة مغذية تسمى تريبتوفان، وهو هرمون يساعدك على الاسترخاء ويعطي جسمك إشارة إلى أنه حان وقت النوم، على الرغم من أن جسمنا يحتاج إلى هذا الأحماض الأمينية، إلا أنه لا ينتجه بشكل طبيعي، ويمكننا الحصول عليه من خلال نظامنا الغذائي الذي يستهلك منتجات مثل العسل.

وفي بعض الأحيان نستيقظ في منتصف الليل، يحدث هذا لأنه أثناء نومنا، يحتاج دماغنا إلى مادة تسمى الجليكوجين ويحث الغدد الكظرية الموجودة في الكلى على إخراج الأدرينالين والكورتيزول، والتي لن تسمح لك بالنوم، ولحسن الحظ، يحتوي العسل على الجليكوجين، لذا فإن تناوله قبل النوم سيساعدك على تجنب اندفاع الأدرينالين وضمان نوم جيد.

2- خفض ضغط الدم:

بما أن ارتفاع ضغط الدم هو عامل يساهم في زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، فإن إبقائه معتدلا ومستقرا يعد مقياسا جيدا لتجنب مضاعفات القلب، حيث يحتوي العسل على مركبات مضادة للأكسدة، ثبت أنها تقلل من ضغط الدم، ما يجعل ملعقة من العسل في الليل طريقة جيدة لمنع ارتفاع ضغط الدم.

3- خفض الدهون الثلاثية:

الدهون الثلاثية هي نوع من الدهون الموجودة في الدم، ويؤدي ارتفاع مستوى الدهون الثلاثية إلى خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري، ولحسن الحظ يرتبط العسل بتقليل مستوى الدهون الثلاثية في جسمك.

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4- يعزز نظام المناعة:

العسل غني بمضادات الأكسدة والعوامل المضادة للبكتيريا التي تساعد على تعزيز جهاز المناعة لديك، ما يجعلك أقوى في مكافحة الالتهابات التي تسببها الكائنات الحية الدقيقة مثل البكتيريا والفطريات والعديد من الفيروسات.

5- حرق الدهون بشكل أسرع:

عند تناول العسل، يزيد من عملية التمثيل الغذائي عن طريق إنتاج تأثير حراري على جسمك، هذا يعني أنه يعزز الدورة الدموية، ما يزيد من درجة حرارة الجسم قليلا، ما يساعدك على حرق الدهون دون بذل الكثير من الجهد.

6- تجنب السعال:

العسل مضاد طبيعي للالتهابات، عن طريق تناول ملعقة كبيرة من العسل ممزوجة بالماء الدافئ كل ليلة، يمكنك تقليل تهيج حلقك وتجنب السعال، بالإضافة إلى ذلك، يعد مضادا حيويا جيدا يساعد في محاربة أي بكتيريا تنتهي في حلقك.

7- مكافحة الشيخوخة:

أفضل طريقة طبيعية لإبطاء الشيخوخة هي استهلاك مضادات الأكسدة، والعسل مليء بها، لذا من الجيد دائما ترطيب وتطبيق أمصال مغذية على بشرتك، لكن تناول العسل كل ليلة قبل النوم سيساعدك على مكافحة علامات الشيخوخة من الداخل.

8- تجنب الاكتئاب:

يحتوي العسل على مادة البوليفينول، وهي مادة كيميائية عضوية تساعد على محاربة الاكتئاب من خلال مقاومة الإجهاد التأكسدي في خلايا الدماغ، لذا إذا كنت ترغب في الحفاظ على صحتك النفسية والاستيقاظ والشعور بالدوافع، فإن تناول العسل كل ليلة سيساعدك في ذلك.