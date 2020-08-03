ماسك طبيعي لبشرة نقية وأكثر شباباً من الهنديات

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 3 أغسطس 2020 04:43 مساءً - تتمتع غالبية النساء الهنديات ببشرة متهجة ومضيئة وخالية من التجاعيد، نظراً الى أنهن يولين اهتماماً كبيراً بالعلاجات المنزلية التي تتكون من المواد الطبيعية الموجودة في مطبخ كل امرأة هندية، وهي التي تقف وراء جمال بشرتهن. وفي هذا المقال، نرصد لك أفضل ماسك طبيعي لتنقية البشرة وإزالة كافة الخطوط الدقيقة والشوائب التي تعاني منها بشرتك، وذلك على طريقة الهنديات.



مكونات الماسك



الكريمة الطازجة

جمال بشرة الهنديات



الكريمة الطازجة هي الطبقة العليا من الحليب كامل الدسم المغلي، وهي غنية جداً بالبروتينات وحمض اللاكتيك، التي تحمل فوائد كثيرة للبشرة، حيث تساعد على التقليل من الأضرار التي تلحقها أشعة الشمس بالبشرة، وإصلاح البشرة التالفة، وتعمل على تقشير البشرة وإزالة خلايا الجلد الميت، كما وتساهم في ترطيب بشرة الوجه في الأعماق لتجعل ملمسها ناعماً كالحرير.

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دقيق الحمص

جمال بشرة الهنديات



يُعرف البيسان، أو دقيق الحمص، بخصائصه المضادة للالتهابات، مما يجعله علاجاً فعالاً لحب الشباب والبثور. كما يحتوي على مواد مضادة للأكسدة تساعد في حماية البشرة من الجذور الحرة التي تسبب الخطوط الدقيقة والتجاعيد والتصبغات والبقع الداكنة.

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طريقة تحضير الماسك

ماسك للوجه من الهنديات



إغلي مقدار كوب من الحليب كامل الدسم، واتركيه الى أن يبرد. بعدها، أزيلي الطبقة العلوية من الحليب واخفقيها جيداً. من ثم، أضيفي الى الكريمة الطازجة التي حصلت عليها، ملعقة صغيرة من دقيق الحمص، أو البيسان، وحركيهما جيداً. لكن إذا وجدت أن الخليط سميكاً جداً، أضيفي إليه بضع قطرات من الحليب السائل أو ماء الورد.



كيفية تطبيقه

الماسك



بعد أن تحصلين على خليط كريمي متجانس، نظفي بشرة وجهك بالغسول الملائم، مما يسهل عملية امتصاص الجلد لمكونات الماسك. جففي وجهك بفوطة قطنية، وطبقي عليه ماسك الكريمة الطازجة ودقيق الحمص. اتركي الخليط عل بشرة وجهك الى أن يجف بالكامل. بعدها، افركي وجهك بلطف لإزالة آثار الماسك، ونظفيه بغسول الوجه خاصتك وشطفيه بالماء الفاتر.

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