إطلالات ريا أبي راشد بالفساتين الكاجوال

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 3 أغسطس 2020 04:43 مساءً - تعتمد المذيعة اللبنانية ومقدمة البرامج ريا أبي راشد على إطلالات الفساتين الكاجوال المناسبة للمشاوير اليومية البسيطة، وتنسقها بحسٍّ عالٍ من الأناقة يتماشى مع قوامها ولون بشرتها وشخصيتها، ولتميُّزها في اختيار الأزياء؛ جمعنا لكنّ عدة خيارات لفساتين كاجوال مميزة، فتألقن على غرارها.



إطلالات الفساتين البيضاء

إطلالات الفساتين البيضاء



للأزياء البيضاء مكانة خاصة في قلوب الفتيات، وذلك لرقيِّها وأناقتها، فإن كنتِ من صاحبات القوام الممشوق الذي لا يخشى إظهار عيوبه عند ارتداء اللون الأبيض؛ فيمكن أن تطلّي كإطلالة ريا الأولى، التي تأنقت فيها بفستان أبيض منقط بالأسود ومصمم بأكمام طويلة منفوخة ومميزة، وأكملت مظهرها بحذاء أسود ذي كعب عالٍ مع تسريحة الشعر المنسدل، أما في الإطلالة الثانية فظهرت بفستان أبيض ذي قصة مموجة مزيّن بنقط وقصة ناعمة، وأكملت مظهرها بتسريحة منسدلة للشعر ومجوهرات وحذاء ذهبيين، ومن الناحية الجمالية؛ اعتمدت المكياج القوي الذي ارتكز على طلاء الشفاه العنابي.

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خيارات الفساتين الزرقاء

خيارات الفساتين الزرقاء



تعطي الفساتين الزرقاء مظهرًا مرحًا وشبابيًّا لمن ترتديها، وهي تناسب الأجواء النهارية أكثر، لذا تأنقت ريا أبي راشد بفستان سماوي طويل مصمم بقماش بارد ومزيّن بزهور بيضاء ومصمم بقصة مموجة وناعمة وأكمام مزينة بمطاط، وأكملت إطلالتها بأساور خشبية وحذاء أبيض، وفي الإطلالة الأخرى ارتدت فستانًا أصفر ميدي مزينًا بأوراق الشجر الزرقاء، ومصممًا بقصة مميزة من الأعلى، وأكملت مظهرها بحذاء أصفر ذي كعب، مع تسريحة الويفي المنسدل للشعر.

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تنسيقات الفساتين الحمراء

تنسيقات الفساتين الحمراء



الفساتين الحمراء تضفي مظهرًا جذابًا وأنثويًّا على من ترتديها؛ لذا اختارت ريا أبي راشد فستانًا أحمر قصيرًا مزينًا بطبعات سوداء ناعمة وتسريحة منسدلة للشعر، ونسقت فستانًا أبيض ناعمًا مزينًا بزهور حمراء، وأكملت مظهرها بحذاء أبيض من القش، ولجأت لتسريحة الشعر المموج والمكياج الناعم، وتألقت بفستان أحمر طويل مصمم برسوم بيضاء وبرتقالية، وأكملته بتسريحة مموجة للشعر.

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فساتين كاجوال بسيطة

فساتين كاجوال بسيطة



اعتمدت ريا على فساتين الكاجوال البسيطة بالأساليب المتنوعة خلال مشاويرها اليومية، ومنها أطلّت بفستان أخضر مرسوم بطبعات الحمار الوحشي باللون الأسود، وأكملت جمال الفستان بحذاء وأقراط فضية وتسريحة الويفي للشعر، وفي الإطلالة الثانية ظهرت بفستان رمادي قصير مزين بالكاروهات ومصمم بأكمام واسعة منفوخة الأكتاف، وأكملت مظهرها بحذاء أسود شفاف وتسريحة الشعر المرفوع بطريقة عصرية، وفي الإطلالة الثالثة ارتدت فستانًا طويلًا ومحتشمًا باللون البني المزيّن بطبعات الزهور البيضاء والزهرية، وزيّنت شعرها بتسريحة مرفوعة وأقراط ذهبية طويلة؛ لزيّ محتشم وأنيق.

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